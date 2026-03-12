Los Alimentos de Palencia se saborean en Bilbao: debuta en la feria gastronómica Gustoko con estos cinco embajadores

La feria gastronómica Gustoko, que celebrará su sexta edición en el Bilbao Exhibition Centre, en Barakaldo Cedida

La Diputación de Palencia, a través de su marca de calidad Alimentos de Palencia, participará por primera vez en la feria gastronómica Gustoko, que celebrará su sexta edición en el Bilbao Exhibition Centre de Barakaldo.

El evento reunirá a más de 220 expositores y cerca de 15.000 visitantes entre profesionales del sector y público general.

La cita se ha consolidado como uno de los encuentros de referencia del sector agroalimentario gracias a su apuesta por la calidad, la producción sostenible, el origen artesanal y la valoración de los productos auténticos.

En este espacio solo tienen cabida productores vinculados al territorio, dejando fuera a los alimentos estandarizados o procedentes de multinacionales.

Durante los días de feria, los asistentes podrán recorrer un auténtico mapa gastronómico con productos de gran calidad: pescados y mariscos del Cantábrico, aceites, ibéricos, carnes, productos de la huerta y de la granja, panes, repostería, cervezas artesanas, vinos, quesos o lácteos.

Muchos de ellos son elaboraciones gourmet difíciles de encontrar en los canales habituales de distribución.

El programa incluirá además showcookings, catas, maridajes, presentaciones y diversas actividades pensadas para descubrir y disfrutar la gastronomía desde dentro.

La marca Alimentos de Palencia estará representada por cinco empresas de la provincia que acudirán a promocionar sus productos: Pastas y Hojaldres Uko Quesos Lagunilla y La Olmeda, Bodega Carreprado, Productos Alpe y Miel Felya

Junto a ellas, la Diputación contará con un espacio institucional desde el que se ofrecerá información turística y gastronómica de la provincia a los visitantes.

Todos los stands estarán ubicados en el Pabellón 3, entre los espacios F30 y G35, configurando un pequeño rincón dedicado a los sabores palentinos dentro de la feria.

Uno de los momentos destacados será el 14 de marzo, de 16:30 a 17:00 horas, cuando se celebrará una presentación y degustación de productos en la sala de actividades de la feria.

Bajo el título “Degustación de Alimentos de Palencia. ¡Presume de producto con Pé! de Palencia”, el público podrá asistir a una presentación guiada con cata de productos de las empresas participantes. La actividad, con capacidad para 55 personas, pretende dar a conocer la calidad y singularidad de los alimentos palentinos e invitar a los asistentes a visitar posteriormente los stands de los productores.

Promoción también en televisión

La presencia palentina en Gustoko contará además con una campaña de promoción en televisión a través de Telebilbao. Durante la mañana del 13 de marzo, los productores y la técnica de turismo del stand institucional participarán en breves entrevistas para presentar sus productos y explicar la filosofía de la marca.

Las intervenciones se recogerán posteriormente en un vídeo conjunto que será entregado a la Diputación de Palencia y difundido en el canal de YouTube de la cadena.

Con esta primera participación en Gustoko, la Diputación de Palencia busca reforzar la visibilidad de los productos agroalimentarios de la provincia en un escaparate gastronómico de primer nivel, poniendo en valor la calidad, el origen y la tradición que definen a los productores palentinos.