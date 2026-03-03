Palencia, uno de los mejores lugares para ver el eclipse de agosto: la Diputación crea una comisión interdepartamental

Constitución de la comisión interdepartamental para el eclipse solar de agosto por parte de la Diputación de Palencia. Fotografía: Diputación de Palencia.

Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia, ha presidido este martes, 3 de marzo, la constitución de la Comisión Interdepartamental creada con el fin de coordinar todos los aspectos relacionados con el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

Este fenómeno astronómico histórico sitúa a Palencia como uno de los mejores lugares del mundo para su observación al situarse en la franja central, con una duración aproximada de un minuto y cuarenta segundos, lo que convierte a la provincia en un enclave estratégico a nivel nacional e internacional.

La creación de esta comisión refuerza el trabajo que la Diputación viene desarrollando desde hace casi dos años y permite anticiparse a un acontecimiento de gran trascendencia para garantizar seguridad, movilidad y una experiencia de calidad tanto para los vecinos como para los miles de visitantes que se prevé que llegarán a la provincia.

La comisión interdepartamental está integrada por los servicios de Turismo, los servicios de Industria Protección Civil, Medio Ambiente y Asuntos Generales.

En la reunión han participado, además de la presidenta, la vicepresidenta primera y diputada de Hacienda y Asuntos Generales, María José de la Fuente; el vicepresidente segundo y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso; el diputado de Desarrollo Socioeconómico y Turismo, Francisco Pérez; y el diputado de Protección Civil, Jesús Tapia, junto a coordinadores y jefes de servicio de las áreas implicadas y la secretaría general.

Desde la Diputación se trabaja desde hace dos años con los ayuntamientos de la provincia, con jornadas técnicas dirigidas a alcaldes y con actividades divulgativas organizadas junto a la Agrupación Astronómica Palentina.

“La coordinación con los distintos municipios es fundamental para asegurar que los vecinos puedan disfrutar del eclipse desde sus localidades y que todos los dispositivos estén preparados para atender en las mejores condiciones a los visitantes”, ha subrayado Armisén.

En este sentido, ha reiterado se trabajará sobre la premisa de que “los locales lo vamos a poder ver desde el sitio donde estamos, que no necesitamos movilidad, y que tenemos que poner en marcha todos los dispositivos para poder atender en las mejores condiciones a aquellos que nos visitan”.

La comisión mantendrá reuniones periódicas, semanalmente o cada quince días según la información disponible, para planificar los aspectos logísticos, de seguridad y de movilidad.

Paralelamente, se reforzará la colaboración con otras administraciones, entre ellas la Junta de Castilla y León, con la que ya se está trabajando.

Los intercambios de información se centrarán en la selección de los puntos de observación más adecuados, la guía de recomendaciones elaborada por la Diputación y los instrumentos de coordinación interadministrativa necesarios para un evento de estas características.

Cabe destacar que la presidenta de la Diputación forma parte de la Comisión Interministerial para el Eclipse Solar en representación de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Esta comisión, coordinada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, integra a trece ministerios, organismos científicos, comunidades autónomas y entidades como la ONCE, con el objetivo de garantizar una planificación conjunta a nivel estatal ante un acontecimiento de esta magnitud.

El eclipse del 12 de agosto no se plantea únicamente como un hecho puntual, sino como eje vertebrador de una programación más amplia que incluirá actividades astronómicas, acciones divulgativas y encuentros científicos, entre ellos un congreso internacional previsto para la próxima primavera.

Esta estrategia se integra además dentro del posicionamiento de Palencia como destino de astroturismo, reforzado por proyectos como los ‘Faros del Camino’, vinculados al Camino de Santiago, que combinan patrimonio, iluminación y sostenibilidad.

Con más de 250 noches despejadas al año, Palencia aspira a convertir el 12 de agosto de 2026 en una oportunidad histórica no solo para observar el cielo, sino también para proyectar al mundo la calidad de su territorio, su patrimonio y su capacidad organizativa.