Laura Lombraña, la concejala de Palencia con matrícula de honor acusada de adjudicarse un chalé de protección oficial

En la ciudad de Palencia, Laura Lombraña ha transitado con naturalidad de los platós de televisión a los despachos municipales. A sus 40 años, esta periodista de formación y vocación se ha convertido en una figura conocida en la capital palentina, primero por su rostro familiar en la pequeña pantalla y ahora por su labor como concejala del Partido Popular, marcada durante los últimos días por la polémica.

Todo ello tras la noticia de la concesión de un chalé a la concejala en un solar que fue enajenado por el Consistorio a una promotora privada, cuando formaba parte del equipo de Gobierno municipal conformado por Ciudadanos y el Partido Popular, aunque Lombraña ha negado toda irregularidad y ha asegurado que todo cumple la normativa.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (2003-2008), donde obtuvo matrícula de honor en su Trabajo de Fin de Carrera, completó su formación con un Máster en Dirección y Administración de Empresas por la Escuela de Negocios de Madrid y la misma universidad (2015-2016).

Aquella doble preparación, periodística y gestora, le permitió destacar en RTVCyL, la televisión autonómica de Castilla y León. Desde 2009 fue redactora, presentadora y directora del magazine de La 8 Palencia, donde durante casi dos décadas cubrió la actualidad local con cercanía, rigor y una sonrisa que se hizo reconocible en miles de hogares de la provincia.

Su salto a la política llegó de la mano del entonces alcalde Alfonso Polanco y del Partido Popular. En las elecciones municipales de 2019 entró como número cuatro en la lista del PP y, tras el pacto de Gobierno con Ciudadanos, encabezado por el alcalde de la formación liberal, Mario Simón, tomó posesión el 15 de junio de ese año como concejala del Ejecutivo municipal.

Se le asignó el área de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes, una cartera especialmente visible y sensible en una ciudad que vive con intensidad sus tradiciones y su gestión quedó marcada por la pandemia de la Covid-19.

Reinventar las fiestas

En 2020 y 2021, cuando las restricciones impedían las celebraciones multitudinarias, reinventó las fiestas de San Antolín con formatos más reducidos pero dignos: actos de mediano aforo, respetando normas sanitarias, para mantener vivo el pulso festivo de Palencia.

En 2022, ya con mayor libertad, apostó por "volver a lo grande" y trajo conciertos de artistas de primer nivel, llenó las noches de música y convirtió las fiestas en un auténtico "festival de ciudad" que muchos vecinos recuerdan como el regreso colectivo a la alegría tras los años duros.

Apasionada del baloncesto, mantuvo una relación estrecha con el Zunder Palencia: entregó camisetas oficiales, apoyó al equipo en ascensos y momentos clave, y llevó el deporte base y de élite como bandera de su Concejalía.

En sus redes sociales también asoma una faceta más íntima y pausada: la pesca fluvial. "Paciencia, dedicación y observación. La regla de oro en la pesca. Y en la vida", publicó en una ocasión junto a una foto junto al río, una filosofía que parece haber guiado su trayectoria profesional y personal.

Tras las elecciones municipales de 2023, el PP pasó a la oposición en el Ayuntamiento de Palencia, tras la investidura de la socialista Miriam Andrés como alcaldesa, y Lombraña continuó como concejala, manteniendo su compromiso con la ciudad aunque desde la bancada opositora.

La acusación de la adjudicación

Este mes de marzo su nombre ha vuelto a la palestra, pero esta vez por una controversia de calado tras conocerse que Lombraña figura como propietaria de uno de los 47 chalés unifamiliares de protección oficial (VPO) construidos por la promotora Ingucasa en una promoción entregada en abril de 2023.

Las viviendas, valoradas en torno a 150.000-160.000 euros, una de ellas adquirida por ella en torno a 157.000 euros, incluyen piscina comunitaria y se levantaron sobre un solar municipal vendido por el Ayuntamiento en octubre de 2019 por 1,89 millones de euros, una operación aprobada por el equipo de Gobierno conformado por PP y Ciudadanos en el que ella ya era concejal.

Una información del diario El País señala que no se realizó un sorteo público abierto entre los demandantes inscritos en el registro de viviendas protegidas de Palencia, cifra que algunos mencionan en torno a 1.949 personas en aquel momento, lo que ha llevado a acusaciones de "adjudicación a dedo", opacidad y posible vulneración de la normativa de vivienda protegida que Lombraña ha negado rotundamente.

Partidos como el PSOE, Podemos o IU-Sumar-Verdes Equo han exigido explicaciones, investigación e incluso la dimisión de la concejala, llegando a calificarlo de "corrupción pura y dura" o "cortijo". Además, se ha apuntado que la vivienda no aparecía en su declaración de bienes registrada en el Portal de Transparencia municipal en junio de 2023.

Pero es más, en la tarde de este miércoles Podemos ha anunciado que ha llevado el caso a la Fiscalía. El coordinador de Podemos y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, ha comunicado que ha presentado un escrito ante la Fiscalía Provincial de Palencia solicitando que se lleven las diligencias necesarias para investigar y esclarecer los hechos.

Además, ha lamentado que hasta la fecha, "no se conozcan las explicaciones sobre estos hechos presuntamente delictivos".

Llamas ha insistido en que es “fundamental poner fin a la impunidad y al problema de corrupción sistémica que tiene Castilla y León”. “Da la sensación de que solo tienes una

vivienda pública si eres familiar o cargo del PP, ha expresado en un comunicado.

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ya señaló tras conocer la noticia que “esa adjudicación se hizo a dedo, sin realizar ningún sorteo entre los demandantes de una VPO como exige la ley”. “Es un caso de corrupción pura y dura, una absoluta vergüenza y un total bochorno que revela perfectamente cómo opera el Partido Popular en esta Comunidad”, aseveró.

Por su parte, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, exigió al Gobierno regional que abriera una investigación para averiguar en cuántos municipios de la Comunidad se habían practicado "estas malas artes en la concesión de las viviendas”.

Además, criticó a Mañueco y al consejero Suárez-Quiñones por “pervertir un buen gesto de un ayuntamiento” como el de Palencia para “saltarse a la torera” la ley autonómica sobre vivienda de protección oficial y conceder “sin sorteo previo” el citado chalet unifamiliar a la concejala del PP.

También el candidato socialista por Palencia Miguel Ángel Blanco pidió "máxima transparencia" al indicar que “cuando no se actúa de manera ejemplar, lo que corresponde es asumir responsabilidades”. Blanco recordó que la Junta “tiene la obligación de explicar por qué no vigiló que se cumpliese con la normativa del año 2013”, que establece procedimientos de selección y sorteo en promociones de vivienda protegida.

Una reacción contundente

Lombraña ha reaccionado de forma inmediata y contundente. Este martes, defendió que la adjudicación se realizó "conforme a la normativa vigente", mediante el procedimiento legalmente establecido y con los mismos requisitos y controles que para cualquier otro solicitante, cumpliendo "estrictamente todos los requisitos exigidos por la ley".

Además, enmarcó la publicación como una "polémica artificial" en plena antesala electoral autonómica, ya que los próximos comicios de Castilla y León se celebrarán el próximo 15 de marzo, y anunció acciones legales.

Al día siguiente, confirmó haber presentado en el juzgado la correspondiente querella contra El País y el periodista firmante por presuntos delitos de injurias y calumnias con agravante de publicidad.

El comunicado añade que se emprenderán acciones similares contra cualquier otro medio, plataforma o particular "que reproduzca o amplifique la información sin contrastarla previamente," con el objetivo de "defender su honor y reputación profesional y personal" frente a lo que considera informaciones "falsas o no verificadas".

La periodista que durante años informó desde el terreno ahora defiende su nombre en los tribunales. En una ciudad que valora las raíces y la palabra dada, el desenlace judicial, y la eventual aclaración de los procedimientos administrativos, será clave para determinar si se trató de una adjudicación ajustada a derecho o de un caso que pone en cuestión la igualdad en el acceso a la vivienda protegida.

Mientras tanto, Laura Lombraña sigue siendo, para muchos palentinos, la concejala que trajo conciertos y tradiciones en tiempos difíciles y uno de los rostros televisivos más reconocibles de la ciudad.