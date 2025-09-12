"Nos dejan por WhatsApp, como adolescentes": Andrés asegura tranquilidad y acusa a Vamos Palencia de "falta de valentía"

El equipo de Gobierno socialista del Ayuntamiento de Palencia con Miriam Andrés al frente Brágimo / ICAL

Vamos Palencia anunciaba, este jueves 11 de septiembre, que rompía su pacto de gobierno con el PSOE en el Ayuntamiento de Palencia, pero descartaba una moción de censura. Dejaba así a los socialistas gobernando en minoría con 10 ediles de los 25 del ayuntamiento palentino. Con Vamos Palencia sumaban 13.

En la mañana de este viernes, 12 de septiembre, la alcaldesa socialista de Palencia, Miriam Andrés, acompañada con el resto de los concejales de su partido, ha respondido con firmeza y serenidad a la ruptura del pacto de gobierno anunciada por Vamos Palencia.

“Creemos que es responsabilidad de este equipo de Gobierno lanzar un mensaje a la ciudadanía. El primero es de absoluta tranquilidad. Esta decisión tomada ayer por Vamos Palencia no cambia nada porque, realmente jamás tuvimos su apoyo real”, ha asegurado Miriam Andrés.

“Les ha faltado valentía y sobrado impostura”

Ante las críticas de Vamos Palencia a la alcaldesa por la “falta de medidas” ha explicado que “cada vez que han querido transformar la ciudad no han contado con su voto” sino “con su confrontación real”.

“Se han negado, sistemáticamente, a entrar en el equipo de Gobierno del PSOE y Vamos Palencia. El partido socialista se ha tomado en serio este pacto y la posibilidad de que ellos entraran a trabajar en el área que quisieran y se negaron por falta de valentía”, ha añadido Andrés.

“Les ha faltado valentía y les ha sobrado impostura”, ha añadido la alcaldesa palentina afirmando que “cambiar nunca gusta al cien por cien de la población” y Vamos Palencia “solo quería las fotos buenas”.

“Nula lealteza institucional”

En la rueda de prensa ante los medios, Andrés también ha afirmado que a Vamos Palencia “le ha faltado lealteza institucional” y que ésta ha sido “nula”, aludiendo también a la forma en la que se han enterado de esta ruptura.

“Ayer, diez minutos antes de la rueda de prensa, recibo una llamada que no puedo coger y que iba a responder cuando finalizara otros asuntos. Nos dejan por WhatsApp como una relación de adolescentes”, ha explicado.

Miriam Andrés ha apuntado que Vamos Palencia “se ha alejado de la lealtad” y ayer el Ayuntamiento homenajeaba a un palentino mientras que el partido que ha protagonizado la ruptura estaba dando la rueda de prensa.

“No se puede cambiar y transformar una ciudad a golpe de rueda de prensa desde Málaga. Ahora, las dos concejalas que quedan tienen dos opciones, remar a favor del interés general o seguir haciendo seguidismo de un proyecto personalista cuando se asoman las elecciones regionales”, ha apuntado Andrés.

Tranquilidad absoluta

La alcaldesa de Palencia ha vuelto a insistir en “la tranquilidad absoluta” añadiendo que “seguirán negociando con todos los grupos políticos de la oposición” en busca de “consenso”.

Ahora el PSOE cuenta con 10 ediles cuando necesita 13 para sacar adelante proyectos en los plenos, como ha hecho mención la socialista.

“Tranquilidad absoluta. Seguiremos trabajando con todos los grupos y agotaremos la legislatura”, ha finalizado Miriam Andrés

Vamos Palencia pasa así a ser un grupo de la oposición más en el Ayuntamiento de Palencia tras la ruptura.