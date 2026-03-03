La concejala del PP Laura Lombraña niega "irregularidad alguna" en la adjudicación de un chalé de protección oficial

La concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Laura Lombraña, niega irregularidades en la adjudicación de un chalé unifamiliar de protección oficial tras la información publicada hoy por El País en la que se ha denunciado que la edil accedió a esta vivienda, pese a que, aseguran, correspondía realizar un sorteo entre todos los demandantes.

Lombraña ha aclarado “ante la gravedad” de esta información, que la vivienda fue adjudicada “conforme a la normativa vigente, mediante el procedimiento legalmente establecido y con los mismos requisitos y controles que para cualquier otro solicitante, cumpliendo estrictamente todos los requisitos exigidos por la ley”.

Por ello, ante lo que considera “interpretaciones erróneas que dañan gravemente su honor y reputación personal y profesional” ha anunciado que se reserva el derecho a emprender las acciones legales oportunas para defender su honor frente a lo que ha calificado de “afirmaciones falsas o insinuaciones malintencionadas”.

En esa misma línea, la edil del PP ha criticado que “no es casualidad” que esta noticia aparezca “en plena antesala” de las elecciones autonómicas de Castilla y León.

Según ha apuntado, después de años en los que “toda la documentación ha sido pública y ningún órgano ha cuestionado el procedimiento”, critica que ahora “se intenta construir una polémica artificial en el momento políticamente más sensible”.

Por ello, ha lamentado que “convertir un procedimiento administrativo legal en una sospecha política es una estrategia conocida: insinuar sin probar, señalar sin demostrar y generar titulares en campaña. Pero la realidad es contundente: no existe irregularidad alguna”, finalizó en un comunicado.

En la información publicada se expone que en el año 2019 se aprobó el proceso de venta de un solar municipal para construir 47 viviendas de protección oficial, una de ellas adjudicada a Lombraña, quien fuera concejal de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y 2023 y actualmente en la oposición.

Según esa publicación, no se realizó un sorteo previo entre todos los inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Sin embargo, explica que sí se celebró un sorteo ante notario, para asignar cada vivienda concreta entre los 47 compradores ya inscritos en la promoción, y no entre todos los demandantes registrados, donde radica la principal controversia.