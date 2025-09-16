El PP sugiere una moción de confianza a la alcaldesa de Palencia ante la crisis de gobernabilidad

El secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, la presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén y el portavoz popular en el Ayuntamiento palentino, Víctor Torres, durante la rueda de prensa de este martes ICAL

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres, ha asegurado este martes que la alcaldesa, Miriam Andrés, "carece de la confianza del pleno municipal" tras la ruptura del pacto de gobernanza entre el PSOE y ¡Vamos Palencia!, confirmada la pasada semana.

Torres ha señalado que la cuestión de confianza podría ser "una herramienta inevitable" para el gobierno socialista, que solo cuenta con 10 votos (nueve concejales más la alcaldesa) en un pleno de 25.

El portavoz popular ha destacado que Andrés no tiene el respaldo del PP, que votó en contra en su investidura, ni de Izquierda Unida-Podemos, Vox, los tres concejales no adscritos ni, ahora, ¡Vamos Palencia!, que abandonó el pacto por "incumplimientos" en 39 puntos acordados en 2023, como la Oficina de Atracción de Empresas o el Día de la Mujer Palentina.

Sobre la cuestión de confianza, Torres ha recordado su uso en 2023 por el exalcalde Mario Simón para aprobar presupuestos y sugirió que Andrés podría recurrir a ella ante el previsible bloqueo de las cuentas de 2026 y 2027.

Respecto a una posible moción de censura, Torres afirmó que los ocho concejales del PP están "preparados para asumir responsabilidades de gobierno", pero enfatizó que no se trata de un "quítate tú que me pongo yo", sino de una "batalla de ideas" que requiere un proyecto sólido y ha recordado que los números "no alcanzan".