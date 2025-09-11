Vamos Palencia rompe su pacto de gobierno con el PSOE en el Ayuntamiento pero descarta una moción de censura

Fidel Ramos, Marta Font Diego Isabel y Maribel Contreras en una rueda de prensa de ¡Vamos Palencia! Brágimo / ICAL

Vamos Palencia ha anunciado este jueves, 11 de septiembre, la ruptura de su acuerdo de gobierno con el PSOE en el Ayuntamiento de la ciudad, que permitió la investidura de la alcaldesa Miriam Andrés (PSOE) en 2023.

Tal y como han comunicado miembros del partido en una rueda de prensa, la decisión ha sido tomada al considerar que los avances en los 39 puntos pactados han sido "insuficientes" y que la gestión municipal "no responde a las necesidades de modernización, transparencia y dinamismo que la ciudad requiere".

"Ante la falta de cumplimiento sustancial de los compromisos adquiridos y la perpetuación de un modelo de gestión que no responde a las necesidades de modernización y transparencia que Palencia merece, Vamos Palencia decide retirar su confianza al equipo de gobierno del PSOE”, ha señalado el portavoz de la formación, Diego Isabel Lamoneda en declaraciones recogidas por Ical.

Sin embargo, ha manifestado que a día de hoy "no está en nuestros planes" una moción de censura.

"Somos oposición y queremos hechos, no palabras. Para que haya una moción de censura debe haber un proyecto y un equipo para ejecutarlo, y las matemáticas en el Ayuntamiento son complejas”, ha explicado.

Por su parte, la concejala de la formación, Marta Font, ha apuntado que "la confianza en el equipo de gobierno se ha visto muy mermada".

“Vamos Palencia nació para revitalizar Palencia y su provincia. Nos presentamos a las elecciones para acabar con 12 años de abandono tras el mandato del PP. Dijimos que, de no ser ganadores, apoyaríamos a la lista más votada si firmaban un acuerdo con nuestras 39 propuestas ciudadanas", ha recordado.

A lo que ha añadido: "Los palentinos dieron la victoria al PSOE con 10 concejales, y ambos partidos, PSOE y PP, aceptaron nuestro acuerdo. Fuimos coherentes, no entramos en el gobierno y permitimos gobernar a Miriam Andrés, pero la alcaldesa ha demostrado nula capacidad de gestión”.

Asimismo, ha señalado que "las partidas presupuestarias de 2024 y 2025 no se han ejecutado en los plazos acordados y negociar de nuevo en 2026 requeriría un cambio radical en su forma de actuar".

También que, pese a algunos avances puntuales, como la renovación del plan general o el clúster de los cuidados, “el núcleo de las iniciativas clave para la revitalización de Palencia permanece paralizado”.

Así, se ha referido a la oficina de atracción de empresas e inversiones, el Día de la Mujer Palentina, los huertos urbanos y el plan de dinamización del ocio juvenil y vecinal.

“Esta falta de implementación nos impide seguir avalando una gestión que no prioriza el impulso que la ciudad necesita”.

Por su parte, Fidel Ramos, otro de los portavoces, ha criticado la ausencia de un proyecto de ciudad "claro y ambicioso a largo plazo", así como que la gestión actual es "reactiva y cortoplacista, priorizando lo urgente sobre lo importante, lo que se traduce en un estancamiento visible".

"Además, hemos constatado graves deficiencias en transparencia y eficiencia administrativa. La opacidad en asuntos como las negociaciones con ADIF o la falta de respuestas claras en los órganos de gobierno dificultan el control democrático”, ha añadido.

Maribel Contreras, la otra concejala de la formación en el Ayuntamiento, ha afirmado que “seguiremos siendo leales a la institución y a Palencia" y que "cualquier iniciativa buena para la ciudad, venga del PSOE, del PP o de otro grupo, tendrá nuestro apoyo".

De este modo, la ruptura del acuerdo deja al PSOE gobernando en minoría y sitúa a Vamos Palencia en el lado de la oposición.

“Sabemos cómo cambiar Palencia. Seguiremos trabajando para ganar la confianza de todos los palentinos y palentinas, porque para que Palencia cambie, Vamos Palencia debe llegar a gobernar”, ha apuntado Lamoneda.