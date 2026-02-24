Palencia conquista Lisboa: promociona sus tesoros del Renacimiento en la BTL 2026 para atraer turistas portugueses

El stand de la Diputación de Palencia en la BTL de Lisboa

La Diputación de Palencia participará en la 36ª edición de la Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), que se celebrará entre el 25 de febrero y 1 de marzo en la Feria Internacional de Lisboa (FIL), ubicada en el Parque de las Naciones de la capital de Portugal.

Con el propósito de consolidar su presencia en el mercado portugués, Palencia presentará su excepcional y variada oferta turística en un stand de 36 m2 dentro del pabellón internacional de la feria.

La BTL, considerada el epicentro global de los negocios turísticos en Portugal, reunirá a 1.600 expositores de más de 100 destinos internacionales y espera recibir a más de 82.000 visitantes.

Este evento anual se ha consolidado edición tras edición como un espacio de sinergias ineludible para profesionales del turismo y público en general, ofreciendo una plataforma única para la promoción de destinos y el fomento de nuevas oportunidades de negocio.

Para esta edición, cabe mencionar que la BTL tendrá como municipio invitado a Figueira Da Foz, como región turística invitada a Algarve, y como destino internacional invitado a Brasil. Además, habrá jornadas dedicadas a profesionales y otras abiertas al público en general.

Por un lado, para profesionales irán destinados del miércoles 25 y el jueves 26, de 10:00 a 19:00 horas; y el viernes 27 de febrero, de 10:00 a 23:00 horas.

Por otro lado, los días abiertos al público general serán el viernes, 27 de marzo, desde las 17:00 a las 23:00 horas; el sábado, día 28, de 12:00 a 23:00 horas y el domingo, día 1 de marzo de 12:00 a 20:00 horas.

Palencia, destino perfecto

Palencia participa en la feria con stand propio, afianzando así su presencia y oferta turística en Lisboa, con un espacio de información turística para mostrar al público a profesionales y visitantes la oferta turística de Palencia vinculada al patrimonio, de la mano del Museo Territorial Campos del Renacimiento, la naturaleza o gastronomía.

La Institución Provincial pretende así consolidar su participación en esta feria, inicialmente como coexpositor en el stand de la Junta de Castilla y León, y desde el pasado año, con stand propio, con la finalidad de dar visibilidad a Palencia de una forma más atractiva, intentando posicionar Palencia como un destino perfecto para el viajero portugués, a poco más de 600 kilómetros.

La temática del stand versará sobre el Museo Territorial Campos del Renacimiento, para que este museo viaje hasta Lisboa para dar a conocer las obras de Berruguete, Alejo de Vahía, Giralte o Jorge Manrique, animando a los lisboetas a viajar a Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava o Paredes de Nava, para descubrir sus creaciones artísticas, además de la Villa Romana La Olmeda y el Canal de Castilla.

Para acercar la oferta turística de Palencia al público luso, el Servicio de Turismo cuenta con material promocional en portugués, además de spots que se podrán visionar en la pantalla táctil que se instalará en el stand, mostrando de ese modo distintos recursos y productos turísticos de la provincia.

'Turismo con Pé'

El turista portugués valora la riqueza patrimonial, la cultura y la naturaleza, elementos muy presentes en Palencia. Por ello el interés de la Diputación a través de la marca 'Turismo con Pé', de participar en esta feria, referente en el sector, para mostrar al visitante portugués los atractivos de Palencia.

De este modo, el viajero portugués puede encontrar en Palencia un amplio abanico de experiencias irrepetibles que se ajustan a sus intereses, como el patrimonio monumental, de la mano no sólo del Museo Territorial Campos del Renacimiento, sino también de numerosos recursos turísticos como la Villa Romana La Olmeda o las excepcionales iglesias del Románico Palentino.

Se trata de referentes históricos que conectan con la sensibilidad cultural del turista portugués y Palencia se configura como un destino de referencia en cuanto a naturaleza y senderismo: los entornos naturales de Palencia, desde la Montaña Palentina hasta Tierra de Campos, brindan oportunidades para el senderismo, la observación de aves y el contacto directo con la naturaleza.

Además, la provincia palentina ofrece grandes posibilidades dentro del marco de un turismo itinerante: recorrer su diversidad de paisajes, desde la inmensidad de los campos hasta las escarpadas montañas, es un escenario ideal para el turismo en autocaravana, una modalidad muy apreciada por los visitantes portugueses.

El objetivo de la Institución Provincial es claro: convertir a Palencia en un destino de referencia para el viajero portugués, impulsando así el desarrollo económico y cultural de la provincia.