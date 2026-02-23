Ya es oficial: la ayuda de hasta 1.900 euros de la Diputación de Palencia por tener un hijo en el medio rural

La Diputación de Palencia ha hecho oficial la aprobación de una nueva convocatoria de ayudas al fomento de la natalidad. De esta manera, esta línea contempla subvenciones de hasta 1.900 euros, entre la aportación que hace la institución provincial y la de los ayuntamientos que cuentan con ayudas económicas al nacimiento.

Hay un total de 84 ayuntamientos adheridos a este plan, contemplando ayudas que van desde los 150 euros hasta los 1.000. A esta cuantía, hay que sumar la aportación de la Diputación de Palencia, hasta un máximo de 600 euros. Pero en el caso del segundo hijo se aumenta un 25% la aportación de la institución provincial y un 50% a partir del tercero, por lo que puede subir hasta los 1.900 euros (1.000 + 900 euros).

Esta línea está en marcha desde 2008 y nació como una medida para fijar población y respaldar a los consistorios que ya impulsaban iniciativas para fomentar la natalidad en el medio rural.

En este momento, la convocatoria estaba dotada con poco más de 20.000 euros y 10 municipios adheridos. En 2025, fueron 285 las ayudas concedidas por un importe superior a 150.000 euros. El año anterior, en 2024, 225 familias beneficiarias agotaron la dotación presupuestaria de 160.000 euros.

En los últimos años, la partida ha crecido un 357%. Para este año, la dotación se mantiene en 160.000 euros. Por otro lado, también se han aprobado 66.000 euros, ampliables en hasta 20.000 más, para financiar gastos corrientes de los centros infantiles municipales de 0 a 3 años en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que no estén incluidos en el programa Crecemos.

Estas ayudas permitirán sufragar gastos de personal, funcionamiento y alimentación, garantizando la continuidad de un recurso esencial para la conciliación y la igualdad de oportunidades.

La cuantía mínima por ayuntamiento será de 4.500 euros, incrementándose en función de criterios objetivos como el grado de ocupación, la flexibilidad horaria, la existencia de comedor o la aplicación de bonificaciones sociales.