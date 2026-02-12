Hasta 1.050 euros para mastines: la Diputación de Palencia apoya a los ganaderos frente a los animales salvajes

La Diputación de Palencia ha lanzado las bases para la concesión de subvenciones a ganaderos de la provincia de Palencia para adquirir perros de raza mastín con el objetivo de actuar preventivamente contra los ataques por animales salvajes que experimenten sus explotaciones ganaderas.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los ganaderos de ovino, caprino, vacuno y ganado caballar cuya explotación esté inscrita en el REGA con domicilio en la provincia de Palencia.

Las actuaciones a subvencionar serán los gastos y certificaciones desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha de justificación y deberán referirse a la adquisición de perros de raza mastín y su alimentación, los gastos de los veterinarios que se correspondan con la identificación, vacunación y desparasitación obligatorias de los animales de raza mastín a subvencionar, gastos veterinarios tendentes a restituir la salud de estos animales como consecuencia del ataque por animales salvajes.

El crédito total para esta convocatoria es de 60.000 euros. En ningún caso la cuantía concedida será superior al presupuesto aprobado y ejecutado según ficha descriptiva. Se subvencionará inicialmente por orden de puntuación con una cantidad de 250 euros por animal hasta 750 euros por explotación.

En el supuesto de ser atendidas todas las solicitudes propuestas para subvención y existir sobrante sobre el total presupuestado, se procederá a su reparto, hasta un máximo de los 350 euros por animal y 1.050 euros por explotación, por orden de puntuación. El plazo para la presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el miércoles 11 de marzo.