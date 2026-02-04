Palencia conquista Málaga: tres buses promocionan el Museo Campos del Renacimiento durante todo el mes de febrero

La Diputación de Palencia ha puesto en marcha durante el mes de febrero una campaña de promoción turística en la ciudad de Málaga, coincidiendo con su participación en el H&T Salón de Innovación de Hostelería, uno de los encuentros profesionales de referencia en el sur de Europa para los sectores de la hostelería y el turismo.

Esta acción busca aprovechar el marco del certamen para dar a conocer la riqueza global de la provincia, que combina patrimonio, naturaleza, cultura y gastronomía.

Dentro de esta iniciativa, tres autobuses urbanos de Málaga, uno de ellos articulado, recorrerán las calles de la ciudad vinilados con imágenes promocionales del Museo Territorial Campos del Renacimiento, invitando a descubrir, como una oportunidad excepcional, piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas.

La campaña propone, además, recorrer los mismos espacios en los que convivieron figuras históricas de primer orden como Pedro y Alonso Berruguete, Jorge Manrique, Alejo de Vahía o el Cardenal Cisneros, estrechamente vinculadas a las cuatro localidades que integran este museo territorial.

Bajo el mensaje 'Arte, Historia y Patrimonio con Pé en Tierra de Campos', la acción promocional hace referencia a los municipios de Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava, que conforman el impresionante Museo Territorial Campos del Renacimiento, situado en el corazón de Tierra de Campos, ese campo puro en el que los caminos se entrecruzan formando cuatro territorios bajo el característico cielo azul de la comarca.

Los autobuses, con creatividades muy visuales, mostrarán información sobre el Museo Territorial Campos del Renacimiento, las localidades que lo componen y los personajes históricos que hicieron posible este legado artístico y cultural.

La Diputación de Palencia acude por segunda vez a este evento profesional con su Marca de Calidad Alimentos de Palencia, siendo la excelente oferta gastronómica uno de los productos turísticos más relevantes de la oferta provincial.

La elección de Málaga como escenario para esta acción promocional responde a su interés como mercado emisor, ya que se trata de una ciudad con un elevado flujo turístico durante todo el año. Esta campaña tiene como finalidad despertar el interés tanto de los malagueños como de los numerosos visitantes que recibe la ciudad por conocer la riqueza cultural y patrimonial de la provincia de Palencia.

La acción se enmarca dentro de una estrategia más amplia de promoción de la provincia como destino cultural, con el objetivo de captar nuevos visitantes, principalmente turistas interesados en el arte, la historia y la cultura, mediante la puesta en valor de la riqueza patrimonial, histórica, cultural y artística del territorio.

En esta línea, la Diputación Provincial ya participó este año en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Ifema Madrid del 21 al 25 de enero, donde se presentó el Museo Territorial Campos del Renacimiento y la campaña “Irrepetibles”, junto a una variada oferta turística de la provincia.

Este tipo de campañas publicitarias permiten seguir reforzando la visibilidad de Palencia como destino turístico y difundir su amplia oferta de recursos y productos, que posibilitan vivir todo tipo de experiencias gracias a la riqueza de su historia, arte, cultura, naturaleza y gastronomía.