La Diputación de Palencia aprueba, por unanimidad, su nuevo protocolo contra el acoso laboral: “Tolerancia cero”

El pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado hoy, con el respaldo unánime de todos los grupos políticos, el nuevo ‘Protocolo para la prevención y actuación en casos de acoso laboral’.

Este documento ratifica el compromiso de la Institución Provincial con la dignidad y la salud de su plantilla, estableciendo como principio rector el rechazo absoluto y transversal a cualquier forma de violencia psicológica o física en el entorno de trabajo.

Según ha explicado la diputada del área de Hacienda y Personal, María José de la Fuente, el nuevo protocolo “es el resultado de un intenso trabajo de negociación en el seno del Comité de Seguridad y Salud Laboral, que ha culminado en un acuerdo total con la representación social del personal (CCOO, UGT, CSIF y USAE), quienes dieron su visto bueno al texto definitivo el pasado mes de diciembre”.

Con esta aprobación, la Diputación manifiesta su "tolerancia cero" frente al acoso, garantizando que no se permitirán represalias contra quienes denuncien ni tampoco denuncias falsas realizadas de mala fe.

Objetivo

El objetivo principal del texto no es solo sancionar, sino implantar una cultura organizativa basada en el respeto. Para ello, el protocolo pone el foco en la prevención y la detección precoz, identificando riesgos psicosociales y situaciones de conflicto interpersonal antes de que deriven en acoso.

El documento define claramente qué conductas se consideran acoso (psicológico, sexual, por razón de sexo, discriminatorio, etc.) y cuáles, aunque sean conflictos laborales, no encajan en esta tipificación, aportando seguridad jurídica a todos los empleados públicos.

Para la gestión de los casos, se constituye el Comité Frente al Acoso, un órgano paritario formado por técnicos y delegados de prevención que actuará con total independencia y confidencialidad.

Canal de denuncia confidencial

El protocolo establece un canal de denuncia confidencial y dos métodos de resolución. El método informal, que está orientado a resolver la situación de manera rápida y discreta a través de la mediación, buscando el cese inmediato de la conducta sin necesidad de un proceso largo.

Y el método formal: Una investigación exhaustiva que incluye entrevistas y recopilación de pruebas, con un plazo máximo de resolución de 30 días hábiles, que puede derivar en la incoación de expedientes disciplinarios por faltas muy graves.

Asimismo, se contemplan medidas cautelares para proteger a la víctima durante el proceso, como la separación física del presunto acosador, sin que esto suponga un menoscabo en las condiciones laborales de la persona denunciante.

Con la aprobación de este protocolo, que entrará en vigor mañana mismo, la Diputación de Palencia se alinea con los más altos estándares europeos y constitucionales en materia de seguridad y salud laboral.