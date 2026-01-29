Alimentos de Palencia se exhibe en Málaga como motor de negocio para la hostelería nacional

Participación de Alimentos de Palencia se exhibe en Málaga en la anterior edición del H&T Salón de Innovación de Hostelería en Málaga

El campo palentino se sube al escaparate nacional de la hostelería. La marca de calidad Alimentos de Palencia desembarca la próxima semana en Málaga para participar, por segundo año consecutivo, en el H&T Salón de Innovación de Hostelería, una de las grandes citas del sector hostelero, hotelero y turístico en España.

Lo hace con cinco productores, un stand propio y una estrategia clara: ganar visibilidad, abrir nuevos canales de negocio y consolidar la presencia del producto palentino en el mercado nacional.

Del 2 al 4 de febrero, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acoge la 28ª edición de un salón concebido exclusivamente para profesionales, donde el contacto directo entre empresas, distribuidores y prescriptores marca la diferencia.

En ese escenario, la Diputación de Palencia refuerza su apuesta por el sector agroalimentario con un espacio de 33 metros cuadrados en el Pabellón 3 de Gastronomía, pensado como punto de encuentro y escaparate del potencial de la marca.

Cinco empresas ponen rostro y sabor a esa estrategia. Selectos de Castilla, Quesos Lagunilla y La Olmeda, EntreSetas, Delicatessen Mavimar y Taberna 3 Hermanos conforman una representación diversa, ligada al territorio y con vocación de crecimiento.

Cuatro proceden de la provincia de Palencia y una, Taberna 3 Hermanos, se incorpora al club tras su reciente adhesión al sello de calidad, ampliando el alcance del proyecto.

La presencia institucional acompaña el mensaje. El diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez, y la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, respaldan una línea de trabajo que busca convertir la calidad agroalimentaria en oportunidad económica, y el producto local en un actor competitivo dentro de los circuitos profesionales de la hostelería.

Gastronomía para convencer al paladar… y al mercado

Durante los tres días de feria, el stand de Alimentos de Palencia se transforma también en cocina. Degustaciones gastronómicas en directo, elaboradas por Segundo Redondo Estaire, se desarrollan entre las 12.30 y las 14.30 horas con propuestas que reinterpretan el recetario palentino en clave contemporánea.

La ‘Bomba Palentina’, el ‘Cachopo Palentino’ o el ‘Nido Palentino’ funcionan como carta de presentación ante hosteleros, distribuidores y compradores especializados.

Cada elaboración combina producto, relato y técnica, con el objetivo de generar interés comercial real. No se trata solo de atraer miradas, sino de activar conversaciones, cerrar contactos y posicionar la marca en un entorno altamente competitivo.

Un sello que gana músculo fuera de la provincia

La participación en Málaga llega en un momento de madurez del Club de Calidad Alimentos de Palencia, que agrupa a 175 empresas, 117 de ellas productoras, con 866 productos certificados.

La diferenciación entre Banda Azul y Banda Dorada marca un camino de mejora continua y reconocimiento de la singularidad, dos valores que la Diputación quiere proyectar más allá de las fronteras provinciales.