Más de 20.000 euros para luchar contra el cáncer y la esclerosis múltiple en Palencia: la Diputación renueva su apoyo

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, durante la celebración de una actividad de la Asociación Española contra el Cáncer que contó con el apoyo de la institución provincial

La Diputación de Palencia ayuda a los enfermos de cáncer y esclerosis múltiple y a sus familias a través de los convenios de colaboración que mantiene con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Palencia y la Asociación de Esclerosis Múltiple Palencia, dos entidades a las que renueva su apoyo y que desarrollan una labor esencial de acompañamiento, rehabilitación y atención especializada a pacientes y familias en toda la provincia, especialmente en el medio rural.

Ambas organizaciones complementan la acción de los servicios públicos, llegando allí donde las administraciones no siempre pueden hacerlo con la misma inmediatez y cercanía, poniendo el foco en la persona, su salud emocional y física, y su calidad de vida.

Estos acuerdos, que han recibido el visto bueno de la comisión informativa de Servicios Sociales reunida hoy, consolidan un modelo de colaboración estable con el tercer sector que la Diputación considera estratégico: invertir en salud, cuidados y apoyo social es también invertir en cohesión territorial, en fijación de población y futuro para nuestros pueblos.

La institución provincial defiende que el tercer sector es un aliado imprescindible de lo público. Su especialización, flexibilidad y trato humano permiten multiplicar el impacto de cada euro invertido y ofrecer respuestas más rápidas y personalizadas.

Con la renovación de estos acuerdos, la Diputación reafirma su compromiso con una política útil, centrada en las personas y orientada a que nadie, viva donde viva, se quede sin apoyo en los momentos más difíciles.

AECC Palencia

La colaboración con la AECC se cifra en 13.200 euros y tiene como finalidad el apoyo para el desarrollo permanente de programas y actividades como información a la población rural, visitas periódicas a personas enfermas, atención psicológica a lo largo de todo el proceso, atención grupal, pautas de rehabilitación, talleres ocupacionales y apoyo en la unidad de cuidados paliativos.

La apuesta de la Diputación por esta entidad va más allá del convenio anual. La institución aportó 55.000 euros (el 40% del presupuesto total) para la nueva sede de la AECC, propiciando que la asociación disponga de un espacio moderno, adecuado a los servicios que presta y con todas las necesidades cubiertas para continuar siendo un referente en la lucha contra el cáncer.

Los datos avalan las inversiones de la Institución: la AECC Palencia atendió el pasado año a 864 personas, de las que 579 eran nuevos usuarios, cifras que superan ampliamente la media de sedes similares en España.

Solo en atención psicológica individual y hospitalaria se realizaron más de 3.900 sesiones, con intervención desde el momento del diagnóstico, durante los tratamientos y en procesos de recaída o duelo. Además, se desarrollaron 32 intervenciones grupales con 164 beneficiarios, apoyo específico a familiares y cuidadores, y atención psicológica domiciliaria en cuidados paliativos.

El servicio social de la entidad llevó a cabo 152 cesiones de material ortoprotésico —camas articuladas, sillas de ruedas, grúas o colchones antiescaras— y concedió más de 13.700 euros en ayudas económicas para alojamiento, farmacia o desplazamientos a tratamientos.

A ello se suma una red de 208 voluntarios, 38 de ellos asistenciales o testimoniales, que acompañan en hospitales y domicilios, combatiendo la soledad y apoyando a las familias.

La asociación completa su labor con fisioterapia oncológica, talleres ocupacionales, programas de prevención en centros escolares de la capital y la provincia y campañas de hábitos saludables.

Esclerosis múltiple

Por su parte, la colaboración con la Asociación de Esclerosis Múltiple Palencia es de 6.868 euros y tiene como objetivo ayudar en el desarrollo de un programa especializado dirigido a personas afectadas por esta enfermedad neurológica crónica y a sus familias, que combina estimulación cognitiva, logopedia, neuropsicología, fisioterapia y apoyo psicológico.

El objetivo es mantener la autonomía personal el mayor tiempo posible, prevenir complicaciones físicas y cognitivas y facilitar la integración social y laboral.

Sus profesionales realizan evaluaciones funcionales individualizadas, rehabilitación motora, entrenamiento de la marcha y el equilibrio, control de la espasticidad, estrategias para la memoria y la atención, apoyo emocional tras el diagnóstico y orientación a cuidadores.

Además, impulsa campañas de sensibilización social, charlas divulgativas y actividades comunitarias que contribuyen a visibilizar la enfermedad y a crear redes de apoyo. Se trata de servicios altamente especializados que resultan determinantes para que muchas personas puedan continuar viviendo en su entorno habitual sin tener que desplazarse a otras ciudades.

Política social

Para la Diputación, estos convenios trascienden la mera financiación de programas: forman parte de una estrategia de provincia.

En un territorio extenso, con dispersión geográfica y envejecimiento demográfico, disponer de recursos sociosanitarios cercanos es un factor clave para que las familias permanezcan en sus pueblos. La atención domiciliaria, el acompañamiento psicológico, la rehabilitación o las ayudas técnicas son fundamentales para que nuestros vecinos decidan seguir viviendo en sus pueblos en condiciones de calidad y seguridad.