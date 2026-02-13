Palencia blinda a la reina de sus ovejas: 38.000 euros para que la raza churra siga siendo el emblema del campo

La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia, presidida por Ángeles Armisén, ha ratificado este viernes una inversión de 38.000 euros destinada a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra (ANCHE).

Este acuerdo, que se mantiene vigente desde la creación de la asociación, busca no solo la supervivencia de esta raza autóctona emblemática, sino su optimización productiva para garantizar la rentabilidad del sector ganadero provincial.

Actualmente, la provincia de Palencia cuenta con 20 ganaderías integradas en ANCHE, que suman un censo de 9.960 animales. De estos, 6.709 ejemplares están orientados a la producción de leche y 3.251 a la producción cárnica, consolidando a la raza Churra como un pilar fundamental de la economía rural y la identidad gastronómica del territorio.

El convenio se centra en programas técnicos avanzados que sitúan a Palencia a la vanguardia de la mejora ganadera.

Así, se potenciará el cuidado de un núcleo de alto valor genético en la Finca Dehesa de Tablares para la producción de lechazos de máxima calidad. Y el uso de técnicas de inseminación artificial, control genealógico individual y gestión de libros para asegurar la pureza y rendimiento de la raza.

Tras cubrir las necesidades de la finca provincial, se facilitará el acceso a reproductores seleccionados a los ganaderos locales mediante subastas y sistemas de reparto.

Feria de la Churra 2026

Más allá de la labor técnica, la Diputación ha confirmado que parte de la subvención se destinará a la difusión de los resultados y a la promoción de la raza entre el público general. El evento central será la Feria Nacional de Ganado Ovino Churro, que este año se celebrará los días 11 y 12 de abril en su sede habitual de Allende el Río.

Este encuentro incluirá el tradicional Concurso-Subasta y jornadas técnicas, además de la actualización de plataformas digitales para que los ganaderos puedan consultar los avances del Esquema de Selección de Carne de forma transparente.

"Es vital actuar de manera conjunta en la defensa de nuestros rebaños de calidad. Palencia cuenta con ejemplares excepcionales tanto para leche como para cordero lechal, y nuestro deber es asegurar que el ganadero obtenga el máximo beneficio de su explotación", han señalado fuentes de la institución provincial.