La exquisita trufa de Palencia triunfa en Baltanás: degustaciones gratis, visitas y 14 expositores el 1 de marzo

Presentación de la Feria de la Trufa de Palencia, este viernes

La Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha organizado para el domingo, 1 de marzo, la VI Feria de la Trufa de Palencia, que ha sido presentada este viernes en el Palacio Provincial. Un evento que contará, entre otras actividades, con degustaciones gratis, visitas y 14 expositores.

En el acto han participado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, el diputado delegado del servicio De Agricultura, Ganadería y Recursos Forestales, Jesús Sevilla; la alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente; y Juan Andrés Oria de Rueda, doctor ingeniero de Montes, director de la Cátedra de Micología y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia (Universidad de Valladolid), entidad que colabora en la organización de la feria, al igual que el Ayuntamiento de Baltanás.

Un total de 14 expositores acudirán a la VI edición de la Feria de la Trufa de Palencia, que espera repetir el éxito de afluencia de público y de difusión de las cinco ediciones pasadas (la primera en diciembre de 2018).

Además de la propia Cátedra de Micología- Instituto UVa, contarán con expositor entidades y empresas relacionadas con el cultivo, producción, procesado y comercialización de la trufa negra (), hongo de un gran valor comercial por su alta calidad gastronómica presente de forma natural en multitud de terrenos palentinos, por lo que la truficultura se revela como un cultivo viable para desarrollarse en diferentes comarcas palentinas.

En sus palabras la presidenta de la Diputación destacaba que esta feria sirve de revulsivo para el sector agroalimentario porque invita a “diversificar cultivos y conseguir una mayor rentabilidad sobre los mismos”.

Se enmarca dentro del programa que la institución mantiene desde 2016 para fomentar la truficultura en la provincia, como valor añadido a los recursos agroalimentarios, que cuenta con la colaboración de la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid y el asesoramiento técnico de dos empresas especializadas.

En concreto, Idforest, puntera en biotecnología forestal aplicada y certificación de planta, y ECM Ingeniería Ambiental, que asesora sobre la gestión de truferas; ambas firmas también exponen este próximo domingo en Baltanás. Sin duda una colaboración público- privada que permite el avance del sector.

La colaboración con la Cátedra de Micología se materializa cada año mediante un convenio de 15.000 euros para realizar trabajos de investigación, seguimiento, difusión y consolidación del sector micológico en la provincia, que cada vez cuenta con un mayor número de adeptos.

Para la alcaldesa de Baltanás y diputada de la zona, Mª José de la Fuente, esta feria supone una cita obligada cada año en la comarca del Cerrato y destacaba que el suelo de esta zona tiene un especial valor para su cultivo que debemos aprovechar.

El programa es muy completo y va a permitir, con actos para todos los públicos, satisfacer la necesidad de información a los interesados en iniciar el cultivo, la adquisición de productos relacionados o elaborados con trufa y sobre todo servir de encuentro para compartir conocimientos y experiencias. Además, todos los establecimientos hosteleros ofrecerán tapas con trufa.

Expositores

Además de la Cátedra de Micología, IDForest y ECM, asisten a la VI Feria de la Trufa en Baltanás como expositores Acifer_Trufas del Cerrato (Palencia), demostración de plantación de trufa negra y del desierto. Cuero Palencia, productos truferos, navajas y herramientas de trabajos, Viveros Tuber (Soria), productor de trufa y Vivero de planta micorrizada; Truferos Cerrato Palentino_Agrupación (Palencia), productores de trufa del Cerrato.

También Micopal (Palencia) productos de conservas trufas y setas; Quesos Facendera (Robles de la Valcueba, León); Bee Wonder_Miel del Cerrato (Palencia); Club del perro trufero- Trufabulosos (Huermeces, Burgos), adiestramiento de perros, trufiturismo; Atribur Asociación de truficultores (Burgos); truficultura y venta de trufa; Juan Cruz Cuevas (Burgos),; RF Trufas (Peñafiel- Valladolid), Venta de trufa negra, trufiturismo, crema de untar de oveja y miel+ trufa.

Estudio de viabilidad

Un estudio científico impulsado por la Diputación a través del Plan de Recupe-ración, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGeneratio-nEU, confirma la viabilidad de la Trufa Negra del Cerrato y sienta las bases para la crea-ción de una Marca de Garantía que certifique la calidad, el origen y la homogeneidad del producto ante la necesidad de proteger a productores y consumidores frente a posibles fraudes.

Los resultados del estudio validan la calidad y el potencial económico de la Trufa Negra del Cerrato (Tuber melanosporum), que no solo es viable, sino que se proyecta como un "verdadero motor de desarrollo rural", con la capacidad de generar empleo, atraer inver-sión y diversificar la economía agrícola de la comarca.

Los resultados científicos que avalan la calidad del producto, parten del trabajo liderado por la empresa IDForest-Biotecnología Forestal Aplicada S.L. en colaboración con espe-cialistas de la Universidad de Valladolid y la Cátedra de Micología, que han estudiado la homogeneidad del suelo y producto, diferenciado respecto a otras zonas productoras en España, el aroma distintivo, la proyección de riqueza y producción, con rendimientos en regadío superan los 70 kg/ha, más del doble de lo estimado inicialmente.

Las previsiones indican que el Cerrato podría convertirse en una de las zonas truferas de referen-cia en España, con un volumen de negocio y económico muy importante

Actualmente, la comarca cuenta con unas 150 hectáreas truferas, gestionadas por más de una veintena de agricultores, repartidas en municipios como Baltanás, Hérmedes de Cerrato, Dueñas, Magaz de Pisuerga, Antigüedad, Villaviudas o Reinoso de Cerrato, en un sector que ya empieza a atraer inversiones de gran escala y que gene-ra empleo estable.

Programa

10:00 h – Apertura de la Feria. Inicio de la jornada con acceso libre a stands expositivos, zona infantil y es-pacios de la carpa.

11:00 h – Inauguración oficial. Acto institucional con representantes de la Diputación de Palencia, Ayunta-miento de Baltanás, entidades colaboradoras y organización técnica.

Píldoras divulgativas: Charlas breves (10–15 min), dirigidas al público general, con un enfoque divulgativo y ameno:

11:30 – 11:45 h | Píldora 1 – 'Una trufa con apellido: hacia una Marca de Garantía del Cerrato'. Avances del estudio de viabilidad de la Marca de Garantía de la Trufa del Cerrato, impulsado por la Dipu-tación y la Universidad de Valladolid. Iván Franco, director de proyectos en IDForest.

11:45 – 12:00 h | Píldora 2 – 'El escarabajo que amenaza nuestras trufas'. Presencia creciente del escarabajo trufícola (Leiodes cinnamomeus), su impacto en las plantaciones y nuevas estrategias de bio-control en truficultura. Ponente: Álvaro Benito, investigador predoctoral de la Universidad de Valladolid, especializado en patología vegetal y control biológico en truficultura.

Showcooking: Trufa en casa

12:00 – 12:30 h. Demostración culinaria a cargo de Alberto Beltrán, chef del Restaurante El Maño (Palencia), reconocido por sus patatas bravas premiadas y su reinterpretación de la cocina tradicional pa-lentina. Explicará cómo conservar y utilizar la trufa negra en casa con ideas sencillas y sabrosas, pensadas para todos los públicos, aprovechando el producto local y el sabor de la tierra.

Degustación popular

12:30 – 15:00 h. A cargo del cocinero David Villada, en el food truck promocional de la Diputación (como en ediciones anteriores). Elaborado con producto local: patatas de la Ojeda y trufa negra del Cerrato. Servido gratuitamente en el exterior de la carpa, hasta agotar existencias.

ZONA INFANTIL, en el Centro de la carpa. De 10:00 a 14:30 h. Espacio creativo vinculado a la trufa y la naturaleza. Organiza: ECM Ingeniería Ambiental · Colabora: Cátedra de Micología (UVa), con Talleres de pintura y dinámicas educativas y Libros y materiales sobre truficultura y medio ambiente

Visita guiada

12:00 – 13:00 h. Paseo interpretativo por el histórico barrio de bodegas de Baltanás, guiado por Juan Andrés Oria de Rueda, catedrático de Botánica y Micología de la Universidad de Valladolid y referente nacional en truficultura.

Desde su enfoque científico y divulgador, explicará la relación entre trufa negra, el paisaje del Cerrato y cultura vitivinícola tradicional, descubriendo los valores naturales, gastronómicos y culturales que rodean este espacio único.

Es una actividad gratuita. Salida desde la carpa de la feria. Inscripción en las mesas centrales – Zona infantil (plazas limitadas).

Clausura y cierre

14:45 h. Clausura a cargo de Ángeles Armisén Pedrejón, presidenta de la Diputación de Palencia y María José de la Fuente, alcaldesa de Baltanás

15:00 h. Fin de actividades y cierre de la carpa. Clausura oficial de la 6ª Feria de la Trufa de Baltanás.