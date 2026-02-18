Reclaman a la Junta que exija al Gobierno el fin de la obra "ilegal" de Adif en Palencia: "Exigimos una posición firme"

La Asociación en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia ha denunciado este miércoles que la Junta de Castilla y León, "pese a conocer la ilegalidad de las obras que Adif ejecuta en Palencia, mantiene su silencio y no ha condenado ni denunciado públicamente estas actuaciones ante el Gobierno". "Exigimos una posición firme", ha señalado.

La Asociación ha asegurado que esta actitud "evidencia un grave desinterés" hacia Palencia y ha recordado que las obras del Salto de Carnero, en el acceso norte, fueron "declaradas ilegales por la Audiencia Nacional" y deben ser "paralizadas y demolidas, restituyendo los terrenos a su estado original".

"A ello se suma el denominado muro de Berlín palentino, también contrario al marco legal. Avanzar en estas infraestructuras ilícitas supone un despilfarro de dinero público y un grave perjuicio social, ambiental y urbanístico", ha insistido, reclamando que el Gobierno autonómico "denuncie públicamente el incumplimiento de los Estudios Informativos y de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de Adif y del Ministerio".

Exigencia a la Junta

La Asociación ha señalado que la Junta "debe exigir a Adif, al Ministerio de Transportes y al Gobierno el cumplimiento de los Estudios Informativos de 2010 y 2018 y sus correspondientes Declaraciones de Impacto Ambiental". "Estos Estudios Informativos son de obligado cumplimiento legal, tal y como establece la Ley del Sector Ferroviario, y contemplan el soterramiento como solución urbanística y acústica para Palencia", ha afirmado.

Y ha recordado que, tras la sentencia de la Audiencia Nacional que acreditó la existencia de vía de hecho, el incumplimiento de los procedimientos legales y la vulneración de los Estudios Informativos y de la DIA, la Junta "se posicionó de espaldas a Palencia". "Así lo demostró el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, al lamentar los retrasos derivados del conflicto y afirmar que esta situación no es de su competencia", ha recalcado la Asociación.

Además, ha recordado que "la Junta sí tiene competencias". "La Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León le atribuye la supervisión y control de la legalidad urbanística. Además, el artículo 7.3 de la Ley del Sector Ferroviario establece que los proyectos constructivos deben comunicarse previamente a la administración urbanística competente para comprobar su adecuación al estudio informativo", ha subrayado.

Y ha lamentado que, "a pesar de ello, y de que la Junta no recibió el Proyecto Constructivo conforme marca la ley, esta administración no ha presentado denuncia alguna, evidenciando una grave dejadez institucional en un asunto de máxima relevancia para Palencia". "Mantuvimos una reunión con el delegado territorial, a quien entregamos toda la documentación relativa a estas irregularidades", ha recordado.

"Falta de interés y compromiso"

La Asociación ha hecho hincapié en que, después, remitieron dicha información por correo electrónico "sin haber obtenido respuesta, lo que confirma la falta de interés y compromiso de la Junta con la defensa de Palencia". "La Junta tampoco se ha pronunciado sobre el muro de Berlín palentino, una infraestructura de hasta 7,7 metros de altura que profundizará la división de la ciudad y causará un grave impacto social, visual y urbanístico", ha denunciado.

Y ha señalado que este muro "incumple el Estudio Informativo de 2010, de obligado cumplimiento según la Ley del Sector Ferroviario, y cuenta con el rechazo masivo de la ciudadanía, como demuestran las multitudinarias manifestaciones, en las que no ha habido presencia de representantes de la Junta".

Por todo ello, la Asociación en Defensa del Soterramiento ha exigido que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "visite las obras del Salto de Carnero para conocer directamente su gravedad" y que la Junta, a través de su presidente y del consejero de Movilidad, "denuncie públicamente el incumplimiento de los Estudios Informativos y de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de Adif y del Ministerio".

"Que se concreten fechas y procedimientos para actuar frente a estas ilegalidades y que se reconozca que el caso de Palencia no es equiparable a otros soterramientos, al existir una ilegalidad acreditada y una solución aprobada en los estudios vigentes. La Junta no puede seguir mirando hacia otro lado mientras se incumple la legalidad y se perjudica a Palencia. Exigimos responsabilidad y compromiso en la defensa de nuestra ciudad", ha zanjado la Asociación.