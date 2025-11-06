Multitudinaria manifestación en Palencia contra Adif y Óscar Puente: “Queremos el soterramiento ya”

Palencia ha salido a la calle para decir basta a Adif. Así, más de 2.000 personas se han congregado este jueves en la capital en una multitudinaria manifestación convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos para protestar contra las obras ferroviarias que Adif ejecuta en la ciudad y para pedir el soterramiento de las vías al Ministerio dirigido por Óscar Puente.

Una manifestación que ha sido secundada por la alcaldesa de la ciudad,Miriam Andrés, "Estamos cansados de que una Administración pase por las ciudades como caballo de Atila. No puede ser que hagan lo que quieren, como y cuando quieren", afirmó la alcaldesa.

O el líder autonómico de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón. “Palencia se mueve contra la barrera que el Ministerio de Transportes quiere construir para separar más la ciudad. Algo se mueve en Castilla y León”, ha afirmado.

Entre las principales críticas figuran la instalación de pantallas acústicas de hasta 7,5 metros de altura, la supresión de aceras en pasos sobreelevados y el avance de proyectos como el conocido como Salto del Carnero, en la zona norte.

Los vecinos sostienen que estas intervenciones rompen la unidad urbana, dificultan la accesibilidad y vulneran los estudios informativos aprobados en 2010 y ratificados en 2018, que establecen el soterramiento de las vías como la única solución viable para la integración ferroviaria.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de San Antonio, Cristina Martín Moro, fue la encargada de leer un manifiesto en nombre de la federación, según informa Ical.

En él expresó su “completa oposición ante las obras ilegales que Adif está llevando a cabo en la ciudad” y denunció que “pretenden perturbar la estética de Palencia, favoreciendo la división y generando inseguridad en los barrios”.

Los manifestantes también reprocharon la falta de información por parte de Adif, incluso al propio Ayuntamiento, sobre actuaciones que incluyen la instalación de pantallas acústicas en varios tramos tras las obras en Palencia Sur-Sur, la continuación de trabajos en el camino viejo de Osillos —ya judicializados y con una sentencia favorable a la paralización pendiente de recurso—.

Además, la prevista demolición de la pasarela sobre la avenida de Asturias, en el camino de San Román.

Entre las demandas formuladas al Ministerio de Transportes y a Adif, los vecinos reclaman la retirada de las pantallas acústicas, el respeto a las políticas de accesibilidad y movilidad sostenible y la búsqueda de alternativas técnicas que no supongan cierres de accesos urbanos ni perjuicios económicos para el comercio local.

Asimismo, solicitaron que al menos el 60% de los trenes comerciales tengan parada en Palencia, con el objetivo de reforzar el servicio y favorecer el turismo.

El manifiesto concluyó con un mensaje de firmeza: “Esto no es cuestión de caprichos, sino de derechos. Si no se atienden nuestras solicitudes, continuaremos con las reivindicaciones y la vía judicial”, advirtió Martín Moro.

La federación anunció que la recogida de firmas en defensa de una integración ferroviaria justa y respetuosa con la ciudad se prolongará en los próximos meses.