La Diputación de Palencia aprueba la transformación de la Escuela de Enfermería Dr. Dacio Crespo en Facultad de la UVa

El pleno de la Diputación de Palencia de este martes

El pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado en su sesión el convenio con la Universidad de Valladolid para la desascripción (desvinculación) de la Escuela Universitaria de Enfermería Dr. Dacio Crespo, que permitirá su transformación en una facultad de Enfermería de la UVa en Palencia, culminando así un proceso de incorporación plena en el sistema universitario que se desarrollará de forma progresiva entre los cursos 2026-2027 y 2029-2030.

Este acuerdo llega después de que el Consejo de Gobierno de la UVa aprobara el convenio el pasado jueves y es el paso previo a la aceptación por parte de la Consejería de Educación.

El acuerdo fija un calendario de cuatro años en el que la UVa irá asumiendo curso a curso la docencia del Grado en Enfermería, comenzando en 2026-2027 con primero y completando la incorporación con cuarto en 2029-2030, momento en el que la Universidad pasará a gestionar íntegramente el centro.

La nueva Facultad mantendrá la denominación Dr. Dacio Crespo y continuará impartiendo el Grado en Enfermería en Palencia, reforzando la oferta de estudios sanitarios superiores y la vinculación del campus con las necesidades del sistema de salud.

La Diputación cederá gratuitamente a la UVa el uso de las actuales instalaciones de la Escuela, en el complejo de la Ciudad Asistencial de San Telmo, y asumirá durante el periodo transitorio los gastos generales de mantenimiento del edificio.

El convenio garantiza que los estudiantes matriculados puedan terminar sus estudios con normalidad y que la transición se realice con seguridad jurídica y plena coordinación entre ambas instituciones.

Con este paso, la Diputación y la UVa culminan el camino abierto con el protocolo firmado el 29 de julio de 2025, que marcó las bases para la desadscripción de la Escuela y la creación de la Facultad de Enfermería en el campus palentino.

El objetivo compartido es mejorar la calidad académica, potenciar la investigación y la transferencia de conocimiento y consolidar en Palencia una formación universitaria de excelencia para futuros profesionales de la enfermería.

Planes Provinciales 2026

El Pleno abordará también la aprobación de los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para 2026, dotados con 12.940.446,01 euros, de los que 8.994.394,40 serán aportados por la Diputación y 3.946.051,61 por los ayuntamientos.

Con esta inversión se financiarán actuaciones en abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público, pavimentación, equipamientos municipales, zonas verdes, instalaciones deportivas y cementerios, siguiendo las directrices 2026-2029 y las prioridades planteadas por los municipios de la provincia.

Los Planes se ejecutarán con cargo a las anualidades 2026 y 2027, y se consolidarán como la principal herramienta de cooperación económica de la Diputación con los ayuntamientos, clave para mejorar infraestructuras básicas y servicios locales y avanzar en cohesión territorial y calidad de vida en el medio rural palentino.

Finalmente, la sesión plenaria ha dado luz verde a la amortización total de la deuda y valora la posibilidad de hacer inversiones financieramente sostenibles en 2026.

Con esta medida, la Diputación de Palencia consolida una posición financiera saneada, garantiza el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y sienta las bases para afrontar futuros proyectos e inversiones con mayor capacidad y autonomía, en beneficio del conjunto de la provincia.