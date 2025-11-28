El Ayuntamiento de Palencia multa con 228.000 euros a la constructora de la línea de AVE con Aguilar de Campoo

La Policía Nacional durante los trabajos nocturnos en la línea del AVE en Palencia Ayuntamiento de Palencia

El Ayuntamiento de Palencia ha resuelto el expediente sancionador contra Lantania S.A.U., empresa constructora de la línea de alta velocidad entre la ciudad y Aguilar Campoo, concluyendo la imposición de una multa de 228.000 euros por una infracción administrativa "muy grave" en materia de ruidos, según han apuntado en un comunicado.

Además, han anunciado que han puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial los trabajos que viene desarrollando la empresa en el Camino Viejo de Husillos al considerar que los hechos pudieran constituir un presunto delito de desobediencia.

El expediente ha sido resuelto por la Concejalía de Urbanismo, Agenda Urbana, Medio Ambiente, Obras y Movilidad fruto de los trabajos en el tramo Palencia-Palencia Norte y tras las denuncias formuladas por la Policía Local al "vulnerar la prohibición de desarrollar cualquier actividad ruidosa en horario nocturno".

Para la Concejalía de Urbanismo, estos hechos y circunstancias "pudieran ser constitutivos de un delito de desobediencia, tipificado en el artículo 556.1 del Código Penal". Razón que les ha llevado a presentar los mismos ante la Fiscalía para que "obre en consecuencia".

Al mismo tiempo, se ha dado inicio al procedimiento sancionador contra la empresa a raíz de las denuncias formuladas. Las cuantías por una infracción "muy grave" pueden ir desde los 12.001 a los 300.000 euros.

El concejal responsable, Álvaro Bilbao, ha acordado incoar de oficio el procedimiento sancionador al haberse "incumplido la sanción accesoria de prohibición definitiva del desarrollo de cualquier actividad ruidosa en el tramo horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas en la obra de construcción de la citada plataforma de la línea de Alta Velocidad".

"En este sentido, se considera que la multa que pudiera corresponder alcanzar los 228.000 euros, la cual ya ha sido notificada a la empresa, otorgándole un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes", han zanjado en el escrito