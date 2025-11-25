Ampudia enciende la Navidad con más de veinte actividades culturales y festivas

Una de las calles de la localidad palentina de Ampudia Ayuntamiento de Ampudia

Ampudia ha presentado su programa oficial de Navidad 2025/2026, una agenda con más de veinte actividades culturales, infantiles y religiosas que se desarrollarán desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero.

El Ayuntamiento ofrecerá teatro, cuentacuentos, cine, música, talleres y celebraciones litúrgicas con el objetivo de ofrecer "una Navidad para todos los públicos".

El programa comienza el viernes 5 de diciembre con'Decora tu pueblo', una iniciativa que incluye el encendido de luces y una merienda para los asistentes en la Plaza Vieja a las 17.00 horas.

Un día después, el sábado 6, la sala municipal de cultura 'El Pósito' acogerá la obra Lázaro de Tormes, interpretada por Carlos Alba, a las 19.00 horas.

El domingo 7 será el turno de Cuentos al calor de la Navidad, también en "El Pósito", a las 19.00 horas. El lunes 8 llegará una sesión de cine para todos los públicos en el mismo espacio, programada a las 18.00 horas.

El sábado 13 se celebrará la presentación del libro 50 diferencias de madrugada de Isabel Bravo, acompañada de la ilustradora Trío Letrum.

El acto tendrá lugar en la Oficina de Turismo a las 18.30 horas. Ese mismo día se celebrará el pregón de Navidad, con la intervención del sacerdote Miguel Ángel García González, en la colegiata de San Miguel, a las 20.00 horas, donde también se contará con la colaboración del coro Santa María de Alconada.

El viernes 19 será el Festival de Navidad del CEIP La Cañada, que tendrá lugar en 'El Pósito' a las 12.30 horas. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, llegará la primera representación de Maese Pérez el Organista, basada en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, en la colegiata de San Miguel.

El sábado 20, la colegiata acogerá el concierto del Coro Salvé de Laredo por su 50 aniversario, previsto a las 19.30 horas. El domingo 21 habrá una segunda oportunidad para ver Maese Pérez el Organista, a las 19.00 horas.

El programa litúrgico continuará el miércoles 24, Nochebuena, con la tradicional Misa del Gallo a las 23.00 horas en la colegiata. El día de Navidad, jueves 25, se oficiará la Misa de Navidad a las 12.00 horas.

El viernes 26 regresará la programación cultural con el cuentacuentos El ladrón de bibliotecas, dirigido a mayores de 12 años, en 'El Pósito' a las 19.00 horas. El sábado 27 llegará la visita del Paje Real al Belén de la Plaza y una merienda posterior para todos los asistentes a las 17.30 horas.

El domingo 28 se celebrará el taller Glow Party, una actividad artística con pintura fluorescente bajo luz negra. Tendrá plazas limitadas y se desarrollará a las 17.00 horas.

El 31 de diciembre, la localidad despedirá el año con las campanadas en la Plaza y la XII San Silvestre, cuya salida será a las 11.45 horas. La noche concluirá con el Cotillón de Nochevieja en la Nave del Moradillo a partir de la 01.30 horas.

El 1 de enero se celebrará la Misa de Año Nuevo y el Bautizo del Niño Jesús en la colegiata a las 12.00 horas. El viernes 2 habrá un Taller de Velas Artesanales impartido por Candelas en el Ayuntamiento Viejo, con plazas limitadas, a las 17.00 horas.

El sábado 3, el Grupo de Danzas Jorge Manrique ofrecerá el Concierto de Villancicos en 'El Pósito' a las 18.30 horas. El domingo 4, la Escuela Municipal de Teatro representará Narnia: El león, la bruja y el armario, anunciada como "una obra para todas las edades y algunos más", en la Sala Municipal de Cultura a las 18.30 horas.

El lunes 5, víspera de Reyes, habrá un nuevo cuentacuentos, En el desván hay un baile, en 'El Pósito' a las 12.30 horas. Por la tarde se celebrará la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, con recepción en la Plaza y reparto de regalos en la Sala Municipal de Cultura a partir de las 19.00 horas. La jornada culminará con la Misa de Reyes a las 00.30 horas.

El programa concluirá el martes 6 de enero con la Celebración de la Epifanía del Señor, prevista a las 12.00 horas en la colegiata de San Miguel.