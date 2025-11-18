Tiran cinco cachorros a la basura en Palencia y los encuentra una vecina: ahora buscan que alguien los acoja

Cinco cachorros han sido encontrados por una vecina de Palencia después de que alguien les tirase a un contenedor en la calle Andalucía el pasado sábado.

La vecina alertó a la Policía Local pasadas las 23:00 horas cuando fue a tirar la basura. Inmediatamente hasta el lugar se dirigieron unos agentes que se encargaron posteriormente de trasladar a los canes hasta una veterinaria de guardia.

Ya allí se les realizaron los primeros cuidados, en especial a uno de ellos que estaba sin temperatura y en estado crítico.

Más tarde, se hizo cargo de los cachorros la Protectora de Animales, proporcionándoles la atención que necesitan durante sus primeros días de vida.

El animal que estaba más grave tuvo que ser tratado en una incubadora, pero afortunadamente ha respondido bien a los tratamientos recibidos.

Hasta el destete, que será cuando cumplan dos meses de edad, los cachorros no podrán ser ofrecidos en adopción de forma individual.

Por ello, si alguien quiere hacerse cargo de ellos, en su conjunto, hasta ese momento se puede poner en contacto con la Protectora de Animales en el 614 46 87 95.