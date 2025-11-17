Cervera de Pisuerga se viste de folclore en la Juntada de Hogaño: "No es un eco del pasado"

Cervera de Pisuerga ha celebrado este fin de semana la segunda edición de la Juntada de Folklore de Hogaño, organizada por el Colectivo Samain junto al Ayuntamiento.

La Plaza Mayor se ha transformado para albergar un escenario abierto de música y baile tradicional. Y ni el frío ni la lluvia pudieron parar la celebración, ya que los organizadores colocaron una carpa y reorganizaron la programación, lo cual permitió que la afluencia de público superara la de la primera edición bajo el lema: 'Si hace frío... ¡Baila!'.

Asistentes de Castilla y León, Cantabria y Madrid se reunieron para disfrutar de la cultura popular. Cabe recordar que Hogaño nació con la intención de recuperar el espíritu de las antiguas juntadas, encuentros donde se cantaba, se tocaba y se bailaba sin más pretensión que socializar y divertirse.

Juntada de Hogaño Juan Sisto

La cita cumplía su propósito durante el folkgorio y los conciertos de la tarde-noche, con personas de todas las edades compartiendo bailes y música.

Desde el Colectivo Samain destacan que "la cultura popular no es un eco del pasado, sino una conversación abierta que sigue creciendo gracias al trabajo de colectivos, personas y proyectos que llevan años sosteniéndola, y a la incorporación de nuevas generaciones que encuentran en ella un espacio de identidad y comunidad".

La jornada comenzó por la mañana con un taller de baile impartido por la periodista y folclorista palentina Patricia Melero, junto al panderetero y bailarín cántabro Aurelio Vélez, colaborador de la banda Casapalma. El taller se centró en el baile popular de la montaña palentina y los valles cántabros, basado en la jota ligera y agarrao.

A la hora del vermú, la plaza se llenó de panderetas, dulzainas y redoblantes. Público, músicos y bailarines compartieron el espacio bajo la carpa. La Juntada de Hogaño se distingue por permitir que la tradición no solo se observe, sino que se practique.

Durante la tarde, el concierto de La Garrota mantuvo el pulso del baile, demostrando que la música de raíz atrae a públicos diversos cuando la energía es honesta y directa. El cierre corrió a cargo del dj y productor de folktrónica Castora Herz, que estrenó varios temas de su primer LP '100 años de Castora', manteniendo entregado al público.

La jornada del sábado concluyó con las sesiones de los dj residentes de Samain Music, Awita Vendita y Jugl4ría, fusionando electrónica contemporánea con músicas tradicionales.

El domingo, la programación incluyó la ruta interpretada de montaña Valles y Cumbres, que permitió descubrir los recursos y espacios naturales de la Montaña Palentina.

Los organizadores aseguran que la iniciativa refuerza la idea de que la cultura popular no se limita a la música o la fiesta, sino que también conecta con el entorno y la comunidad.

Con solo dos ediciones, Hogaño se ha consolidado como un encuentro singular. "No es un festival al uso ni un evento de exhibición, sino un espacio donde se deshacen fronteras entre público y artistas, entre generaciones, entre las formas de antaño y las de hogaño", señalan desde el Colectivo Samain. La tradición se vive, se aprende y se celebra como un acto cotidiano y compartido.