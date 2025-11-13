Dan una paliza y desnudan en plena calle a un joven en Palencia: hay tres detenidos

Tres personas han sido detenidas esta pasada madrugada en Palencia después de dar una paliza y desnudar a un joven de 36 años contra el que arremetieron en la avenida Ponce de León.

Según la nota policial a la que ha tenido acceso este periódico, el agredido pudo salir corriendo y pedir auxilio en un hotel cercano, desde donde se avisó a la Policía Municipal de Palencia.

El agredido se encontraba completamente desnudo y con heridas superficiales en el rostro, cubriéndose con una manta térmica. Una patrulla auxilió al joven y le tomó declaración.

Según el relato de los hechos que manifestó, la descripción de los presuntos agresores podría coincidir con una intervención de esta misma noche, donde una patrulla de la Policía Nacional les había identificado y denunciado por portar sustancias estupefacientes.

Tras la entrevista con la víctima, la patrulla observó, en el mismo lugar, como un grupo de personas que podían ser los agresores se acercaron, por lo que fueron identificados.

Sin embargo, la víctima aseguró entonces que no fueron ellos, siendo uno un familiar y los otros dos completamente desconocidos. Pero fue después, cuando fue trasladado al Hospital Río Carrión en ambulancia, cuando cambió su versión y aseguró que los anteriormente identificados sí eran los supuestos agresores, a quien no quiso delatar por miedo a represalias por las denuncias previas.

Tras ello, la Policía Local activó la búsqueda de estas tres personas, a quienes encontraron en la avenida República Argentina a las 03:30 horas.

Fueron cacheadas y detenidas tras informarles de los derechos que les asisten, para posteriormente trasladarlas hasta dependencias de la Policía Nacional, donde los agentes actuantes comparecieron.