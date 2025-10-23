Curioso robo en Palencia: transportaba en una carretilla una talla del Cristo del Otero sustraída de una sepultura

Curioso suceso el vivido en tierras palentinas. Agentes de la Policía Local de Palencia identificaron este pasado miércoles a un hombre que transportaba en una carretilla una talla religiosa, concretamente una figura del Cristo del Otero.

Lo sorprendente es que habría sido sustraída de una sepultura del cementerio municipal.

El suceso tuvo lugar en la avenida Comunidad Europea, donde los agentes interceptaron al individuo al observar que trasladaba la escultura en circunstancias sospechosas.

Según fuentes policiales, el hombre no pudo justificar la procedencia ni la pertenencia de la talla, lo que motivó la intervención de los bienes y la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.

La Policía Local trabaja ahora para determinar el origen exacto de la figura y localizar a los legítimos propietarios de la sepultura de la que podría proceder.

Desde el cuerpo se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en la identificación, facilitando cualquier información de interés a través del teléfono 979 71 82 00 o mediante mensaje directo en redes sociales.