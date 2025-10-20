Dispositivo para buscar a un vecino de 72 años de San Cebrián de Campos

 La Guardia Civil es la encargada de liderar y coordinar el dispositivo

La Guardia Civil de Palencia ha puesto en marcha un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a un vecino de 72 años desaparecido en la localidad de San Cebrián de Campos.

La desaparición fue comunicada en torno a las 22:00 horas del domingo 19 de octubre.

Desde ese momento, la Guardia Civil estableció, lideró y coordinó el operativo, en el que participaron varias patrullas de seguridad ciudadana.

A primera hora de la mañana, alrededor de las 06:30 horas, se incorporaron nuevos medios al dispositivo, entre ellos la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia), la OMAP (Oficina Móvil de Atención al Peregrino) y el Equipo Pegaso, que emplea drones para inspeccionar zonas de difícil acceso.

El operativo continúa activo bajo la dirección de la Guardia Civil, que mantiene todos los esfuerzos centrados en la localización del vecino desaparecido.