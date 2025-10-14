Junta y Diputación de Palencia aportan 436.635 euros más para servicios sociales hasta alcanzar los 10,6 millones en 2025

Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia para aprobar, junto a la Gerencia de Servicios Sociales, una nueva partida económica en la materia Fotografía: Diputación de Palencia.

La Diputación de Palencia ha aprobado esta mañana, en Junta de Gobierno que ha estado presidida por la presidenta, Ángeles Armisén, una adenda al acuerdo marco entre la Gerencia de Servicios Sociales y la institución provincial sobre la cofinanciación de los servicios sociales que han de prestarse en 2025.

Todo dentro del apartado de servicios sociales y por un importe de 436.635,45 euros que viene a actualizar la inversión en esta materia a lo largo de esta provincia.

De ellos, la Junta aporta 402.069,23 euros y la Diputación un total de 34.566,22 euros. Con esta aportación se va a llegar a los 10,6 millones de euros que se van a distribuir en los apartados que comprende este acuerdo.

Entre ellos están los equipos de acción social básica, con las retribuciones de personal de la Diputación y Ayuntamientos. También la atención a las situaciones de dependencia, red de protección a la familia y programas de intervención en drogodependencias, igualdad y violencia de género.

La Diputación de Palencia recuerda que este acuerdo marco plurianual, que se establece para el cuatrienio de 2024 a 2027, supone una inversión total que asciende a los 38,9 millones de euros.

Acuerdos particulares

En el apartado social se aprobó una adenda al convenio de colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Guardo (AFA Guardo), por importe de 3.000 euros, que vienen a sumarse a los ya aprobados, hasta invertir un total de 26.500 euros, para contribuir en los gastos de la Asociación que se ocasionan con la continuación del programa de “Promoción de la Autonomía Personal”.

Estos se desarrollan desde 2014, mediante el desarrollo de cursos dirigidos a personas con deterioro cognitivo leve, realización de grupos de ayuda mutua, prestación de servicios de asesoramiento y de información, así como realización de talleres de habilitación y terapia ocupacional.

Ese incremento es debido a un aumento significativo en la demanda de los servicios, con especial incidencia en la localidad de Velilla del Río Carrión, donde es preciso ampliar el alcance de las actuaciones objeto del convenio y atender a sus necesidades al mayor número de personas posible.

En lo que tiene que ver con la cultura, se aprobaron dos convenios de colaboración, el primero con el Ayuntamiento de Astudillo para la Muestra de Música de Plectro "Villa de Astudillo", por importe de 5.000 euros y el convenio con la Fundación Antonio Font de Bedoya, por importe de 4.000 euros, con el fin de apoyar su actividad.

En el apartado de deportes se aprobaron tres convenios relativos a la colaboración con los principales clubes de fútbol de la provincia para esta temporada 2025-2026. Con el Palencia Club de Futbol SAD, por importe de 10.000 euros; con el Club Deportivo Cristo Atlético, por el mismo importe y con el Club Deportivo Becerril por importe de 15.000 euros, en base a sus presupuestos