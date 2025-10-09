Cervera de Pisuerga cifra en 205.000 euros los daños por los incendios: reclama más medios para "evitar futuras catástrofes"

El paisaje de Cervera de Pisuerga tras ser arrasado por las llamas Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga

El Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, con el apoyo técnico de Zenit Ingeniería, ha elaborado un informe de daños ocasionados por el incendio forestal que afectó a la pedanía de Resoba durante el pasado mes de agosto.

El fuego, iniciado el 9 de agosto de 2025, arrasó una amplia superficie de terreno en las proximidades del Valle de Pineda, al sur de Peña Carazo (2.103m), dejando tras de sí un importante impacto ambiental y patrimonial.

La valoración económica de los daños asciende a 205.194,38 euros, incluyendo ejecución material, gastos generales, beneficio industrial, redacción del proyecto, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud, e IVA.

Uno de los terrenos completamente calcinado Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga

Los daños más significativos, tal y como ha dado a conocer el Consistorio, se localizan en los cerramientos ganaderos, utilizados para delimitar los pasos del ganado de diferentes pastos y puertos de montaña.

Las estacas de madera también quedaron "completamente calcinadas" y los alambres se encuentran, actualmente, "en el suelo inutilizados".

Asimismo, el incendio afectó al chozo de la Maja de los Bueis, una construcción de piedra en seco que se "utiliza desde tiempos inmemoriales por los ganaderos locales". Una cubierta que ha sufrido "un importante daño".

A estos daños directos se suman los efectos colaterales de los trabajos de extinción, que han provocado "un notable deterioro" en los caminos de acceso a la zona del incendio.

El tránsito de maquinaria pesada -bulldozer, autobombas y otros vehículos- ha dejado un firme irregular "con alta peligrosidad". De hecho, el Ayuntamiento asegura que algunos tramos resultan "actualmente intransitables" incluso para los vehículos todoterreno.

El Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga tramitará la correspondiente solicitud en el marco de la convocatoria de subvenciones para los municipios cuyas localidades se hayan visto afectadas por incendios en infraestructuras y/o equipamientos vinculados a servicios públicos municipales de carácter general.

No obstante, desde el Consistorio insisten en que "por mucho que se cubran los daños materiales, el perjuicio ambiental y patrimonial sufrido es en gran parte irreparable". La pérdida de suelo y vegetación supone un impacto que "tardará años" en restablecerse.

Por ello, el alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez Díaz, subraya que “más allá de las ayudas, lo verdaderamente urgente es dotar al territorio de medios suficientes para prevenir y combatir los incendios forestales antes de que se conviertan en tragedias ecológicas”.

“Debemos aprender de lo ocurrido y reforzar la vigilancia, la coordinación y los recursos en el medio rural”, ha añadido el regidor, recordando que “la mejor reparación posible es evitar que algo así vuelva a suceder”.