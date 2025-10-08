Cervera de Pisuerga recupera el Trail Pico de Almonga: una importante cita deportiva que reúne a 85 corredores

El Trail Pico de Almonga ha vuelto a celebrarse en Cervera de Pisuerga con gran éxito de participación y de organización.

La quinta edición de la prueba, disputada el pasado 28 de septiembre, reunió a 85 corredores y consolidó el entusiasmo por las carreras en la Montaña Palentina.

La jornada se ha desarrollado con un gran ambiente deportivo y una destacada implicación de voluntarios y vecinos. En la categoría masculina, el vencedor fue Álvaro Castro López, con un tiempo de 57:06. A este le ha seguido Andrés Acebo Moreno y Alberto Mancebo Casado.

Por otra parte, en la categoría femenina, el triunfo ha ido para María Eugenia González Sánchez, que completó el recorrido en 1:14:04. La acompañaron en el podio Alma de las Heras Carbajo y María Retuerto Gutiérrez.

Los ganadores del resto de categorías fueron: Sénior masculino: Pablo Santos Martín (Running Aguilar); sénior femenino: Noa Mediavilla Briones; máster 30 masculino: Alejandro Martín García; máster 30 femenino: Cristina Ríos Avilé (Club de Montaña Ojanco); máster 40 masculino: Juan José Cobo Acebo.

Máster 40 femenino: Laura Benito Bustamante; máster 50 masculino: Pedro Luis Sanz Arce (Running Aguilar); máster 50 femenino: Ana Moreno Arruza (Inficant Villa de Noja). En los locales: Guada Barrio Lores (La Real Triatlón) y María del Carmen Mon Morante.

Desde la organización han destacado la satisfacción de recuperar esta cita deportiva, que vuelve a situar a la localidad como punto de referencia para los aficionados del trail

"Tenemos un margen de mejora, pero el balance es muy positivo y ya pensamos en la próxima edición", señalaron los organizadores del Club Montaña Palentina Rivera- Pisuerga, que agradecieron la colaboración de los patrocinadores, voluntarios y público asistente.