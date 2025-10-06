La Diputación de Palencia presenta en Gastronomika con Martín Berasategui ocho de sus mejores productores

La delegación de la Diputación de Palencia junto al chef Martín Berasategui. Diputación de Palencia

La Diputación de Palencia ha viajado hasta la feria gastronómica más importante del mundo con una selección de sus mejores productores. La institución provincial está presente en esta edición de Gastronomika con un stand propio más grande para dar cabida a ocho de sus mejores productores del Club de Calidad de Alimentos de Palencia.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha estado presente este lunes en el acto de inauguración del evento gastronómico que destaca por asistencia de prensa especializada nacional e internacional. Durante la primera jornada se ha celebrado una cata con maridaje a cargo del sumiller palentino Javier San Segundo.

Este martes el stand de la Diputación de Palencia recibirá la visita del prestigioso chef Martín Berasategui. El cocinero vasco, que tiene un total de 10 estrellas Michelin en sus restaurantes, conversará con la presidenta de la institución provincial sobre calidad y la diversidad de la gastronomía palentina. Berasategui es además admirador del atleta palentino Mariano Haro.

La jornada en Gastronomika continuará en el stand con otra degustación. En esta ocasión a cargo del chef del restaurante Alquimia con una estrella Michelin, Álvar Hinojal.

La selección de productos que han viajado hasta San Sebastián son Selectos de Castilla, Quesos Campos Góticos, Cascajares, Morcilla de Villada, Quesos Cerrato, Delicatessen Mavimar y Miel El Camino. En las degustaciones se catará en vino Señorío de Valdesneros.

Alimentos de Palencia engloba a 173 empresas con 823 productos de calidad. Entre ellos se incluyen productores, comercios y hosteleros.