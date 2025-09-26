La Policía investiga dos brutales palizas de encapuchados en Palencia a usuarios de una App de contactos

La Policía Nacional ha abierto dos investigaciones paralelas para esclarecer quién está detrás de las brutales palizas registradas en las inmediaciones del parque Isla Dos Aguas de Palencia en las dos últimas semanas.

Los hechos tuvieron lugar los días 13 y 20 de septiembre y, aunque se trata de episodios distintos, comparten un mismo patrón: las víctimas, dos hombres de entre 40 y 55 años, acudieron al lugar tras haber acordado un encuentro a través de una aplicación de contactos.

En ambos casos, fueron sorprendidos por un grupo de individuos encapuchados que, según apuntan las primeras pesquisas, podrían actuar de manera organizada y con un claro plan de emboscada.

Los agentes trabajan ahora en identificar a los responsables de estas agresiones, que han generado alarma social en la capital palentina, especialmente en una zona tan transitada como el entorno del parque.

No obstante, la Policía llama a la calma y asegura que son hechos que "no deben generar alarma social". En estos momentos, la investigación se centra en conocer si ambos hechos están relacionados entre sí una vez han podido constatar que las víctimas no se conocían, así como el móvil.

Fuentes policiales precisan que la identificación de los autores, la obtención de pruebas de participación y en su caso detención y puesta a disposición judicial obliga a que no puedan aportar "más datos concretos sobre el avance de las investigaciones".

Recalcan además que estos casos concretos, como los que se han producido en las zonas de ocio nocturno durante el pasado verano, "nunca han alterado la normal convivencia de los ciudadanos".

Además, han avisado de que se están difundiendo en redes sociales y grupos de WhatsApp datos personales concretos de las víctimas y versiones de las causas de las agresiones, dándose a conocer datos médicos que "son considerados de especial protección por la Ley de Protección de Datos y están sujetos a normas estrictas de confidencialidad y seguridad".