Un histórico restaurante familiar de Palencia entra en la Guía Michelin: "Es un premio a mi locura por la cocina"

Alberto Villegas y el Restaurante San Remo Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La Guía Michelin España 2025, la publicación gastronómica más prestigiosa del mundo ha incluido al Restaurante San Remo de Palencia entre “sus establecimientos seleccionados”, como ha confirmado Alberto Villegas, cocinero y dueño del establecimiento hostelero.

Este reconocimiento premia la calidad de la propuesta y consolida así al restaurante palentino como un referente culinario de Castilla y León, con sus platos basados en cocina tradicional.

“Las estrellas Michelin se dan en la gala en el mes de noviembre. Nos han otorgado una recomendación Michelin y metido en la Guía. Durante el año, los que el jurado cree que son los mejores, los incluyen como recomendados. En la gala te pueden dar una estrella o nada. Nos han incluido en la Guía Michelin y han dado recomendación. Sin llegar a la gala que es muy bueno”, afirma a este periódico Villegas.

Imagen del Restaurante San Remo en Palencia Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Una historia de familia y pasión

El Restaurante San Remo abrió sus puertas allá por el año 2006. Lo hizo de la mano de Magdalena e Isaac, padres del actual chef. Con el paso de los años, el restaurante se convirtió en un espacio de encuentro para los palentinos en el que reina la cordialidad y el respeto a la cocina tradicional.

Sería en el año 2019 cuando su hijo, Alberto Villegas, tomó el relevo y aportó un aire a la propuesta. Un autodidacta y con pasión desbordante por lo que hace, el hostelero consigue así un nuevo logro.

Un autodidacta que cuenta con una pasión desbordante y que ha sabido conjugar el legado familiar con una visión contemporánea de la cocina.

En muy poco tiempo ha conseguido situar a San Remo en la órbita de la Guía Michelin para consolidarse como uno de los grandes referentes de la provincia.

Un premio al esfuerzo y a su cocina tradicional

“Para mí supone una alegría inmensa estar en la mejor guía gastronómica del mundo y recomendado. Esto es un premio al trabajo bien hecho y a la locura que tengo por la cocina desde hace tiempo y compensa el tiempo que no paso con la familia”, asegura nuestro entrevistado.

Es un “empujón muy importante” y “está muy contento”. Esto le ayuda para seguir trabajando y que “la gente siga disfrutando de su cocina tradicional”.

La cocina de Villegas está caracterizada por el respeto absoluto al producto de proximidad y también la reinterpretación de recetas tradicionales con un estilo sincero y apostando por la naturalidad del sabor.

“Los arroces son, sin lugar a dudas nuestro plato estrella. También las croquetas, diferentes a todas. También el rabo de toro de Lidia, que lo hacemos en temporada, también la menestra o el foie con crema de cebolla de Palenzuela”, explica Alberto Villegas.

Un arroz del Restaurante San Remo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Un orgullo”

Para nuestro entrevistado, este reconocimiento es un “orgullo” que quiere compartir con su familia sin olvidarse, claro está, de su familia que ha sido tan importante en los inicios del recorrido del restaurante.

“San Remo nació del esfuerzo de mis padres y hoy seguimos caminando gracias a su ejemplo. Que la guía Michelin nos haya incluido es un estímulo para seguir creciendo y llevando el nombre de Palencia, aún más lejos”, añade nuestro protagonista.

La inclusión de San Remo en la Guía Michelin 2025 refuerza el papel de Palencia en el panorama gastronómico nacional.

Fruto del trabajo constante y la apuesta por la calidad, sitúa a la ciudad como un destino imprescindible para los amantes de la buena mesa.