Milagros Marcos: "Feijóo se hubiera calzado las botas cuando se quemaba España y no las chanclas como Sánchez"

Milagros Marcos (Palencia, 1965) es una figura histórica de la política de Castilla y León y está llamada a desempeñar un papel crucial a la hora de marcar la línea política del Partido Popular en materias de importancia primordial, tanto para la Comunidad como para España, como son el desarrollo rural, la lucha contra la despoblación y la política forestal.

Marcos cuenta con una dilatada trayectoria en la política autonómica, ya que fue consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades entre 2011 y 2015, de Agricultura y Ganadería entre 2015 y 2019, y portavoz de la Junta de Castilla y León entre 2016 y 2019, y, desde las elecciones de abril de 2019, es diputada del PP en el Congreso por la provincia palentina.

Desde el pasado fin de semana, esta política comprometida con el medio rural y con la Comunidad, y muy pegada al territorio, ha asumido una importante responsabilidad en el partido tras ser designada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como nueva secretaria de Desarrollo Rural y Forestal.

Se trata de un cargo en el que trabajará bajo las órdenes de Carmen Crespo, nueva coordinadora de Política Rural del PP, y que la diputada palentina compatibilizará con su actual puesto como portavoz de la Comisión Mixta para la UE en el Congreso de los Diputados, que seguirá desempeñando.

El objetivo de la nueva responsabilidad de Marcos será el de configurar la línea del partido en materia de medio rural frente a un Gobierno de España que, a su juicio, está "atacando al campo" y con el propósito prioritario de lograr un cambio en el Ejecutivo en las próximas elecciones generales para "impulsar la vida en los pueblos".

Pregunta.- ¿Cómo afronta su reciente nombramiento como secretaria de Desarrollo Rural y Forestal del PP?

Respuesta.- Con muchísima ilusión y muchísimo trabajo y muy agradecida al presidente Feijóo por haber pensado en mí para hacerlo y al presidente Mañueco por haberme apoyado. No puedo estar más que agradecida y comprometida porque mi tierra, si algo es, es territorio rural, y si algo importa es impulsar la vida en nuestros pueblos y recuperar su valor, que con el PSOE ha desaparecido.

Con el Gobierno de Pedro Sánchez tenemos una PAC reducida y recortada, el ninguneo permanente al sector primario, el apoyo al lobo en lugar de a los ganaderos, el recorte de infraestructuras y de transporte en los pueblos, todo ha sido un ataque permanente hacia el mundo rural.

"Con Sánchez tenemos una PAC reducida y recortada"

Es un reto muy importante y un compromiso muy de valorar por parte del presidente Feijóo el que haya puesto en la primera línea de la política para tener una respuesta ya preparada el mismo día en que empiece el nuevo Gobierno para atender las necesidades del mundo rural y revertir todas las políticas negativas que ha aplicado el PSOE durante estos años.

P.- Proviene de un territorio rural y muy afectado por la despoblación como es Castilla y León y cuenta con la importante experiencia de cuatro años, entre 2015 y 2019, como consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, ¿qué cree que puede aportar a la línea política del partido en estos ámbitos?

R.- Esa experiencia es muy importante. He estado en consejerías como Servicios Sociales, ocho años, y Agricultura, una legislatura, y también he estado en Medio Ambiente como técnico y en Sanidad como directora general una legislatura, y eso te lleva a conocer muy bien las necesidades del territorio y lo que se necesita para poder elegir vivir en un pueblo.

La gente debe poder vivir donde quiera y desde la política tenemos que generar las condiciones, esa imagen positiva, garantizar los servicios y la actividad económica y el empleo para que sean cada vez más los ciudadanos que decidan vivir en el medio rural, esa es la obligación de la política.

"La gente debe poder vivir donde quiera y desde la política tenemos que generar las condiciones"

El conocimiento del sector y del territorio, pueblo a pueblo, es muy importante. Conozco los pueblos de la Comunidad y, sobre todo, les quiero, y es muy importante sentir el mundo rural y haber trabajado por y para ellos.

Todo eso aporta experiencia y conocimiento de la realidad, que es algo que debemos tener los políticos porque desde los despachos se acierta muy pocas veces si no pateas el territorio. Lo más importante es escuchar, y es lo que ha planteado Feijóo con su libro con 10 ejes sobre los que empezar a plantear la estrategia con la que quiere gobernar.

P.- El PP ha acusado en muchas ocasiones al Gobierno de Pedro Sánchez de haber abandonado y atacado al medio rural, ¿cuáles han sido, a su juicio, los mayores ataques del Ejecutivo central al campo, a qué cree que se deben y qué políticas plantearía Feijóo si llegase al Gobierno en esta materia?

R.- La evidencia está en el minuto uno en el que llegó el presidente Sánchez al Gobierno. En Zamora, el presidente Rajoy había anunciado en abril de 2018 un plan 300x100, que suponía que iba a haber 300 megas en todos y cada uno de los pueblos con independencia de su población.

Eso suponía un trabajo importante de negociación con las operadoras, porque a una operadora, evidentemente, le interesa más tener el servicio concentrado en una gran ciudad. Hacer ese plan nacional permitía que las operadoras compensaran la inversión en la gran ciudad con la obligación que les planteaba el Gobierno de llegar al 100% del territorio con 300 megas.

La primera decisión de la señora Nadia Calviño fue que en lugar de 300 iban a ser 100 megas y en los municipios con más habitantes y por eso seguimos sin internet en muchos pueblos. Esa fue la primera decisión del Gobierno contra el mundo rural.

"No ha habido una sola medida del Gobierno que no haya ido en contra del mundo rural"

Además, han olvidado la financiación autonómica, porque no cuesta lo mismo prestar servicios en una gran ciudad que en territorio disperso, con poca población y envejecida. No haber cambiado el modelo de financiación autonómica perjudica seriamente a Castilla y León, y lo hemos visto con los incendios.

Siendo la comunidad con mayor superficie forestal de Europa no tenemos mayor financiación para garantizar la prevención y si, además de eso, le añades los recortes en la PAC y la legislación ideológica de apoyo al lobo y en contra de la ganadería, no ha habido una sola medida que no haya ido en contra del mundo rural.

El colmo ya es que quiten paradas de tren y de autobús y que quiten los cuarteles de la Guardia Civil y los cajeros autonómicos. Si hay alguna medida de apoyo al mundo rural por parte del Gobierno que nos la cuente porque yo no la conozco.

P.- ¿Cuáles deberían ser las prioridades a la hora de luchar contra la despoblación y qué se está haciendo mal desde el Gobierno?

R.- El Gobierno lo que ha hecho es apoyar la despoblación porque todas las medidas que le he comentado son elementos que van en contra de que la gente pueda decidir vivir en un pueblo. Sacaron un plan y crearon un comisionado, mucha estructura administrativa y muchos señores trabajando contratados por conexiones con el PSOE, pero resultados cero.

No se puede pensar que va a aumentar la población en nuestros pueblos mientras han desaparecido tres millones de cabezas de ganado desde que gobierna Sánchez. Hay que garantizar que los pueblos sean atractivos y no hay ni una sola medida que hable bien de los pueblos.

"Debemos trabajar para que la gente decida vivir en el mundo rural porque les resulte atractivo"

Si quitas accesibilidad, quitando paradas de autobús y de tren, la actividad económica la lapidas, recortas todo tipo de servicios y no hay financiación adecuada para que las comunidades presten servicios en el territorio es imposible luchar contra la despoblación. Debemos trabajar para que la gente decida vivir en el mundo rural porque les resulte atractivo.

P.- Feijóo ha apostado de forma prioritaria por reducir burocracia, apostar por la fiscalidad diferenciada, las ayudas autonómicas y el relevo generacional, ¿considera que las medidas impulsadas por la Junta en ese sentido pueden ser un ejemplo para un futuro Gobierno presidido por Feijóo?

R.- Sin ninguna duda. El Gobierno de Castilla y León es un ejemplo en materia de servicios, no solo para España sino para buena parte de Europa, tanto en prestación de servicios sociales, como en el sistema educativo o el sanitario.

No hay otra comunidad donde en municipios de 50 habitantes haya consulta aunque tengamos los problemas que tenemos porque el Gobierno se empeña en no tomar medidas para que haya más médicos en el país.

También es un modelo a seguir el de la Junta de cara a la gestión de la PAC, ya que siempre ha sido la primera en pagar las ayudas y están a disposición permanente de los ciudadanos, y el hecho de que sea la comunidad más extensa de España y atienda a las necesidades de los ciudadanos de las diferentes zonas puede ser un modelo para atender a las diferencias que hay a nivel nacional.

"Castilla y León es un ejemplo en materia de servicios para España y para buena parte de Europa"

Lo que ha planteado Feijóo ha sido elaborar un Libro Blanco con 10 ejes iniciales sobre los que empezar a trabajar. Esa fiscalidad diferenciada puede ser un hecho muy importante que lleve a la gente a vivir en un pueblo, también reducir la burocracia con esa Ley de Simplificación Administrativa que ha planteado o hacer rentable la actividad económica del sector primario.

Y ha apostado por pelear por una PAC bien financiada, que no pierda su identidad como política clave y estratégica de la UE y no aplaudir los recortes como hizo Sánchez. El Pacto Nacional por el Agua también es un eje muy importante.

Otra cuestión fundamental que hay que incorporar en toda la política rural es la gestión forestal. Hay que diseñar un plan integral para el sector forestal como clave de lucha contra el cambio climático, porque si un sector absorbe emisiones son los leñosos, y si los dejamos abandonados son combustible para las llamas.

En cambio, una parte de los beneficios de ese mercado del carbono, que ahora solo llegan al Gobierno de España, debe trasladarse a quienes están generando ese beneficio, los titulares de los bosques y de las explotaciones.

P.- El presidente del PP ha apostado también por una política de inmigración "regular y ordenada" que garantice mano de obra para el sector primario, ¿hasta qué punto considera que es necesaria esa llegada de inmigrantes para revitalizar el ámbito rural?

R.- El PP tiene claro que el campo necesita mano de obra. Cuando tú hablas con los representantes de las organizaciones agrarias lo primero que te dicen es que necesitan inmigración regular, contratos en origen y gente que venga formada. No se puede matar moscas a cañonazos y decir que no venga ningún inmigrante, el que venga a trabajar y de forma regular pues será bienvenido.

Necesitamos esa mano de obra y especialmente en el campo y quien diga lo contrario es que no ha pisado un pueblo en su vida ni una explotación ganadera. A ver de dónde sacamos si no personal para recoger, por ejemplo, la vendimia.

"Necesitamos inmigración regular en el campo y quien diga lo contrario es que no ha pisado un pueblo"

Ojalá hubiera también mano de obra nacional para recoger las uvas pero el PP no hace populismo ni mata moscas a cañonazos, las cosas se estudian, se escucha a la gente y se plantean propuestas. Ojalá el relevo generacional estuviera garantizado pero hoy por hoy no lo está y lo que hay que hacer es hacer atractivos los pueblos para que la gente quiera vivir en ellos.

P.- Castilla y León se ha caracterizado por una férrea defensa de la posibilidad de cazar el lobo al norte del Duero, que se aprobó en el mes de marzo de 2025 en el Congreso, y reclama también que se permita en la zona sur, ¿Feijóo trataría de impulsar esta medida desde la Moncloa?

R.- Esto está en una Ley porque lo ha incorporado el PP con enmiendas. En Castilla y León es un tema muy importante para los ganaderos, han desaparecido más de tres millones de cabezas de ganado y las manadas de lobos han crecido más de un 12% y no es que lo diga el PP ni la Junta, es que lo ha dicho Europa.

Todos los países excepto España se pusieron de acuerdo en cambiar la Directiva Hábitats, que es la que regula el control poblacional del lobo, porque llegaron a la conclusión de que el lobo no estaba en peligro de extinción y de que había serios problemas de convivencia en el mundo rural cuando toda Europa quiere luchar contra la despoblación.

El cambio de directiva buscaba el necesario equilibrio y el Gobierno se está saltando la Directiva Hábitats y la normativa nacional que le obliga a dejar controlar al lobo. En España no se está aplicando la regulación europea, solo la que al señor Sánchez le interesa.

"El Gobierno está actuando por pura ideología en la cuestión del lobo"

Cada seis meses hay que enviar los datos de crecimiento de la fauna salvaje a Bruselas y se tenía que haber enviado el 31 de julio, con datos cerrados a 2024. En una enmienda incorporamos que esos datos fueran avalados por un comité técnico de expertos de todas las comunidades y que, después, los consejeros lo avalaran antes de que el Gobierno mandara esos datos.

El Gobierno convocó ese comité técnico y, como los datos mostraban que la situación de conservación del lobo era favorable, lo que han hecho es no convocar la Conferencia Sectorial y no enviar los datos a Bruselas. Esto es absolutamente ilegal.

Estamos en septiembre y no le han transferido a las comunidades los 20 millones para pagar las indemnizaciones por el lobo. Están incumpliendo la normativa europea y nacional, el dinero de las comunidades no sabemos a quién se lo han dado, si se lo han dado a cualquier otro ente eso es malversación impropia, condenado en el artículo 433 del Código Penal.

Están actuando por pura ideología y lo que han hecho es no convocar la Conferencia Sectorial para no enviar los datos a Bruselas. Y si los envían y no son los que aprueben la Conferencia Sectorial estarían prevaricando.

P.- El PP, al igual que la Junta, ha mostrado su rechazo al nuevo modelo de la PAC planteado por la Comisión Europea y este mismo lunes la consejera de Agricultura exigió al Gobierno que reclamase una PAC “sólida” en Bruselas, ¿qué medidas tiene pensado llevar a cabo el partido para promover la rectificación de esa propuesta europea?

R.- La negociación acaba de empezar y nosotros estamos absolutamente en contra de dos cosas: del modelo que se ha planteado para el marco financiero plurianual, porque en España los fondos que Europa ha mandado no están llegando a la economía real y el Gobierno está haciendo malabares con ellos y no lo notan los ciudadanos en su día a día.

Todo ese dinero era para activar la resiliencia en el mundo rural y para reactivar la economía y no queremos un modelo centralizado absolutamente con dinero manejado por el Gobierno y que no tiene en cuenta las competencias autonómicas. Sería un escenario en el que los fondos le llegarían a una administración que no tiene la competencia de gestión.

"Nosotros no vamos a aplaudir ningún tipo de recorte de la PAC como hizo Sánchez"

Tampoco nos gusta la financiación que se asigna a la PAC porque se están separando las ayudas directas a los agricultores y ganaderos lo que debe ser la política de desarrollo rural, ese paquete debe de estar unido. Y estamos en contra del recorte del 20%, nosotros no vamos a aplaudir ningún tipo de recorte como hizo Sánchez.

El sector primario es estratégico y no queremos depender de otros países para comer. Tenemos que garantizar la productividad, la competitividad del sector y que haya mano de obra, todo lo que ha planteado Feijóo en este Libro Blanco para tenerlo preparado para poder escuchar a la gente una vez que cambie el Gobierno.

P.- La política forestal es otro de los ámbitos de su nuevo cargo y Castilla y León ha sido uno de los territorios más afectados por los devastadores incendios de este verano, ¿qué opina de las acusaciones contra la gestión del Gobierno de Mañueco y las peticiones de dimisión a Suárez-Quiñones?

R.- Feijóo nunca hubiera estado de vacaciones mientras se estaba quemando España, se hubiera puesto las botas en lugar de las chanclas. El presidente Mañueco es lo que ha hecho, estar al pie del cañón con los incendios, y el consejero exactamente igual.

Hemos visto a un Gobierno que un día decía que no pasaba nada, al día siguiente que no había emergencia nacional, al otro que ya estaban los medios puestos y al siguiente que no hacía falta poner los medios. Sánchez se fue de vacaciones y volvió a irse en mitad de los incendios.

Lo que no puede ser es, cada vez que hay un problema en España, buscar un culpable en vez de arrimar el hombro e intentar solucionarlo, y eso es lo que hace Sánchez sistemáticamente. Lo hizo con la dana, con el apagón y con los incendios.

Está más pendiente de los votos y de que no parezca que tiene la culpa que de resolver los problemas, el Gobierno ni está ni se le espera y, además, quiero recordar que en mitad de los incendios se volvió a ir de vacaciones.

"Feijóo nunca hubiera estado de vacaciones mientras se estaba quemando España, se hubiera puesto las botas en lugar de las chanclas"

Tiene una política en la que está prohibido limpiar los cauces de los ríos, no dejan hacer balsas, no se pueden hacer cortafuegos y no hay ganado que limpie el bosque porque viene el lobo y se lo come y demoniza a la ganadería, es una detrás de otra.

Una política errónea de control del medio ambiente genera estos problemas. Para luchar contra el cambio climático hay que adaptarse y llevar a cabo políticas de mitigación, pero no solo prohibir.

Es una política errónea y absolutamente ideológica, todo es prohibir y no hay medidas de adaptación y hemos perdido la gran oportunidad histórica que eran los fondos Next Generation, que no están ejecutados ni el 25%, y se ha perdido la oportunidad porque el año que viene se acabó.

La política ideológica, al igual que la populista, llevan a la inacción. Unos por ideología no tienen que actuar y los otros, como no pasa nada porque no hay cambio climático, pues tampoco hay que actuar. Hace falta ponerse a trabajar, escuchar a la gente, sentido común y no decir barbaridades por mucho que a algunos les guste escucharlas.

Hay que pensar en los pueblos y en los ciudadanos y no pensar en los votos, y es lo que ha hecho la Junta de Castilla y León y el presidente Feijóo con los incendios de este verano.

P.- Su labor estará coordinada por Carmen Crespo, que ejercerá como nueva coordinadora de la Política Rural del PP, ¿cómo valora su nombramiento y cómo cree que trabajarán juntas?

R.- Somos amigas desde hace mucho tiempo, hemos sido consejeras al mismo tiempo y compañeras, hemos sufrido al Gobierno de Sánchez en el sector primario y estoy encantadísima de formar parte de este gran equipo.