La provincia de Palencia se propone conquistar el mercado andaluz con su sabor

Imagen del stand de la Diputación de Palencia en la feria de Sevilla

La Diputación de Palencia se ha propuesto conquistar el mercado andaluz a través de lo más auténtico, el sabor de la gastronomía de la provincia. Y para ello, ha participado por primera vez en el foro Auténtica Premium Food de Sevilla, donde han estado presente siete productores de Alimentos de Palencia.

Los productores del club, de la mano de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebida (FIAB), han estado presentes en el pabellón 2, modular y de 40 metros cuadrados, con el objetivo de dar visibilidad y respaldar al sector agroalimentario palentino.

Las empresas productoras del club de calidad que han estado presentes han sido Bodega Negredo, Manuel Garrido Baños (Miel El Camino), Quesería La Oveja que Bala, Pastas y Hojaldres Uko, Quesos Lagunilla y la Olmeda, Quesos Cerrato y Selectos de Castilla.

El objetivo ha estado marcado por la intención de mantener contactos comerciales, además de difundir y poner en valor la calidad de los productos de la provincia palentina.

Este lunes se ha celebrado la visita institucional y una reunión con los miembros de la FIAB, donde ha estado la jefa del servicio de Promoción económica, María Teresa González, para abordar el calendario de ferias del año que viene.

Se ha seguido con una cata, dirigida por el representante de las empresas productoras de Alimentos de Palencia, Manuel de Prado, quien es también gerente de Selectos de Castilla.

Han participado todas las compañías y también la empresa Mavimar, que está presente junto a su distribuidor de Andalucía, para dar a conocer la calidad de tres quesos, miel, vino, micuit, hojaldres y saquitos de pulpo palentinos.

Alimentos de Palencia quiere así hacerse visible en una feria que cuenta con un amplio y variado programa de actividades. Está así presente en el stand del recinto expositivo y en otras citas de netwoorking.

Sevilla celebra la tercera edición de Auténtica 2025, la gran feria del producto gourmet con valores, de origen y sostenible Auténtica Premium Food, con más de 300 firmas expositoras que mostrarán sus últimos alimentos y bebidas gourmet, en una nueva edición que prevé superar los 10.000 visitantes profesionales.

En Auténtica Congress, más de 250 líderes del sector abordarán los retos y tendencias del futuro alimentario, con la participación de figuras del sector.

Auténtica Premium Food, la gran feria dedicada al producto premium gourmet con valores, de origen y sostenible, que se celebra en FIBES, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.

Volverá a convertirse en el epicentro del nuevo diálogo social a través de los alimentos y bebidas de calidad, dándose cita aquí los grandes protagonistas que forman parte la cadena de valor de la industria alimentaria, Horeca, gran distribución, retail y alta gastronomía.