Encuentran a un matrimonio de octogenarios desaparecido en un camino cercano a Ampudia: vuelven a su residencia

Trabajos de la Guardia Civil para encontrar al matrimonio desaparecido Fotografía: Guardia Civil de Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha informado de que ha localizado esta madrugada, a eso de las 1:57 horas del lunes, al matrimonio de octogenarios desaparecido en la noche del domingo en Ampudia.

La Guardia Civil de Palencia tuvo conocimiento, en torno a las 21:30 horas del 7 de septiembre de la desaparición del hombre, de 89 años, y de la mujer de 84.

Desde ese momento, la Benemérita lideró, coordinó y dirigió un dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana.

Finalmente, el matrimonio de octogenarios fue localizado en aparente buen estado de salud en un camino próximo a la localidad de Ampudia, en Palencia.

La patrulla se encargó de trasladarlos hasta la residencia de Ampudia y de comunicar a sus familiares el final desenlace.