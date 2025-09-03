Fallece a los 50 años Susana Blanco, luchadora incansable por los derechos del autismo: "Deja un legado imborrable"

Susana Blanco Calle, fundadora de Mundo Azul Palencia -miembro de la Federación de Autismo de Castilla y León-, ha fallecido este miércoles a los 50 años de edad.

Blanco ha sido el reflejo y ejemplo de una persona dedicada a "mejorar la calidad de vida de quienes forman parte de la comunidad". Así lo han transmitido a través de un comunicado desde Mundo Azul Palencia.

Madre de dos niños y casada ha dejado una "huella imborrable" en la organización de la que era fundadora y gerente, y cientos de mensajes en su memoria de todos los que tuvieron "el privilegio de conocerla y trabajar junto a ella".

Aseguran que ha dejado un legado de "lucha, entrega y amor hacia todas las personas TEA y sus familias". Compromiso y dedicación son las palabras que ha llevado por bandera llevando a Mundo Azul Palencia a convertirse en un "referente en la provincia".

El velatorio se está llevando a cabo en el Tanatorio de Palencia, sala 3, desde las 13:00 horas de este miércoles hasta las 11:30 horas del jueves 4 de septiembre.

"Desde la asociación queremos transmitir nuestro más sincero cariño y apoyo a toda su familia y seres queridos, así como a todas las personas que hoy sienten esta pérdida. Invitamos a quienes deseen acompañarnos a despedirla y a rendirle homenaje", han expresado.

Asimismo, han agradecido a Susana su "entrega, ejemplo y enorme corazón". Una enorme pérdida que deja un vacío enorme en su asociación y en todas las personas que compartieron vida con ella.

Mundo Azul Palencia

La asociación Mundo Azul Palencia fue fundada el 16 de diciembre por familiares de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Todos ellos se movían por el mismo denominador común: cubrir las necesidades de las personas con TEA y sus familias.

A lo largo de los años, desde la asociación pusieron en marcha diversos proyectos como un huerto educativo, talleres sobre habilidades sociales, formación para profesionales de ocio y tiempo libre, ocio inclusivo, programas de atención individual y grupal.

El propósito que les movía, y que era uno de los principales objetivos de Susana, era lograr una sociedad "más equitativa" que permitiera a las personas con autismo desarrollar una "vida plena y feliz".

Son muchas las actividades que llevan a cabo -gracias, en parte, a la labor de Susana con las instituciones-. Este mismo fin de semana celebraban una carrera solidaria de patitos de goma.

Además de conciertos solidarios, campamentos de verano, chapuzones solidarios o sesiones de crossfit. Muchas actividades en las que Mundo Azul siempre está presente para dar visibilidad a las personas con autismo e informar a los padres que necesiten una mano amiga.