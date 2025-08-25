Así serán las fiestas patronales de Baltanás 2025: charangas, verbenas y muchas sorpresas y diversión

La localidad palentina de Baltanás se prepara ya para vivir unas Fiestas Patronales de Nuestra Señora de Revilla 2025 que llegan cargadas de actividades para vecinos y, también, para los forasteros que se desplacen hasta el municipio de la provincia palentina.

Las actividades comenzarán el próximo viernes, 29 de agosto, con un campeonato de bolos femeninos en las pistas municipales de la Plaza de los Olmos y llegarán hasta el lunes, 8 de septiembre.

El jueves, 4 de septiembre se va a celebrar el desfile de carrozas acompañado de la Charanga y de las Peñas de la localidad y, a renglón seguido, tendrá lugar el pregón a cargo de Luis Cepeda.

También habrá animación infantil el viernes, 5 de septiembre o novilladas, ese día desde las 18:00 horas en la Plaza de Toros.

La diversión llegará hasta el próximo lunes, 8 de septiembre con el traslado procesional desde la Iglesia de San Millán y hasta la ermita de Nuestra Señora de Revilla.

Para que no se pierdan nada les dejamos el programa completo a continuación:

Cartel de las Fiestas Patronales de Baltanás

Viernes 29 de agosto

18:00 h. Campeonato Local de Bolos femeninos en las pistas municipales de la Plaza de los Olmos, organizado por la Asociación Cultural “Virgen de Revilla”.

Sábado 30 de agosto

10:30h. Campeonato Local de Tiro al Plato en el campo municipal de Baltanás “Los Ollones”.

19:30 h. En la Ermita de Ntra. Sra. de Revilla, comienzo de la novena en honor de la Patrona. Se celebrará hasta el día 7 de septiembre que se la trasladará al finalizar la Eucaristía a la Iglesia de San Millán.

Domingo 31 de agosto

13:30 h. Eucaristía y novena en la Ermita de Nuestra Señora de Revilla, acto de ofrecimiento de todos los niños menores de 5 años a la virgen.

Nota: Los padres interesados en ofrecer a sus hijos a la Virgen deberán comunicarlo a las celadoras de la cofradía de Nuestra Señora de Revilla.

Martes 2 de septiembre

17:00h. En el local del Club de Jubilados, FINAL DEL CAMPEONATO DE JUEGOS DE MESA, organizado por el Ayuntamiento de Baltanás.

Miércoles 3 de septiembre

18:00h. Final campeonato Local de Bolos femeninos en las pistas municipales de la Plaza de los Olmos, organizado por la Asociación Cultural “Virgen de Revilla”.

Jueves 4 de septiembre

20:30 h. Desfile de carrozas acompañado de la Charanga y de las peñas de la localidad.

21:30 h. En la Plaza de España, se desarrollarán los siguientes actos:

Presentación oficial de las Damas de Honor y Caballeros:

Haritz Fernández de Larrea Ortega, Iker González Garro, María Vázquez González, Alain Diago Herran, Alaia Garro Anguita, Malena Laya Latorre, Carla Barbero Terrados, Alazne Quintanilla Velasco, Álvaro Infante Carranza, Víctor Alejos Peláez, Chavdar Dimitrov, Ismael Puente Fombellida, Alba Martínez Nieto, Andrea López Espina, Elisabeth Curiel Calleja, Aiora Toquero Fadrique

Pregón de las fiestas a cargo de Luis Cepeda Baranda. Saluda la alcaldesa. Vals con las Damas y el Caballero y Autoridades

00:30. Macro-discoteca “TITANIUM”

Viernes 5 de septiembre

10:30 h. En las Pistas Municipales de la Plaza de los Olmos, Campeonato local de rana, morrillo y petacos. Organizado por los aficionados de la localidad.

12:30 h. Animación infantil en la Plaza España – “CHIRINDISCO”

14:00 h. Para amenizar el vermut actuación musical en la Calle Mayor con el grupo “WATEQUE”

17:00 a 18:00 h. En Plaza España 1º día de la “XIII Orujada” organizado por Café Plaza.

18:00 h. En la plaza de toros Novillada, cuatro novillos de la Ganadería EL COLLADO, para las promesas del toreo ALEJANDRO RUBIO y JOAQUÍN MANZUR.

Cartel de la novillada de las Fiestas de Baltanás

A continuación, se procederá a la tradicional suelta de vaquillas y carretones para los aficionados y peñas de la localidad.

21:00 h. Desfile de peñas acompañado de la Charanga desde la Plaza de Toros a la Plaza España.

00:30 h. Gran Verbena a cargo del grupo “GAUDI”

En el Descanso de la verbena BINGO BENÉFICO a favor de la Asociación Salmantina de Lupus (Asalu), organiza Peña La Lichigada.

Al Finalizar la verbena DJ en la Plaza de “Los Olmos”.

Sábado 6 de septiembre

11:30 h. XV Concurso de Cata y Degustación de Vinos de la Localidad. Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el día 29 de AGOSTO. Se recogerá el vino el día 30 de AGOSTO, en las Bodegas de los interesados. Organiza Peña Como las Amotos.

14:00 h. Para amenizar el vermut actuación musical en la Calle Mayor con “LOS DESGRACIAUS”.

17:00 a 18:00 h. En Plaza España 2º día de la “XIII Orujada” organizado por Café Plaza.

18:00 h. En la plaza de toros festival taurino, cuatro novillos de la Ganadería CASTILLEJO DE HUEBRA, para los matadores de toros CARLOS DOYAGUE Y DIEGO GARCÍA.

A continuación, se procederá a la tradicional suelta de vaquillas y carretones para los aficionados y peñas de la localidad.

21:00 h. Desfile de peñas acompañado de la Charanga desde la Plaza de Toros a la Plaza España.

20:30 a 21:30 h. La Peña Aston Birra Y Las Chigüis, nos invita a degustar cerveza, para celebrar el 25 aniversario de la peña ASTON BIRRA.

00:00 h. ¡GRAN ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO! Para verlo bien desde cualquier sitio los fuegos se pondrán en el Camino San Antón (Alto de las Adoberas).

00:30 h. Gran Verbena a cargo de la orquesta “TETRIX”

En el descanso de la verbena “BINGO” organizado por las peñas El Careo, Los Toriles y Los Palomos

Al Finalizar la verbena DJ en la Plaza de “Los Olmos”

Domingo 7 de septiembre

12:30 h. Animación infantil en la Plaza España – “AVENTULIBRO”

13:30 H. En la Ermita Nuestra Señora de Revilla Eucaristía y novena, al finalizar traslado de la virgen, desde la ermita a la Iglesia San Millán.

14:00 h. Para amenizar el vermut actuación musical en la Calle Mayor con “AGUITA SALA”

17:00 a 18:00 h. En Plaza España 3º día de la “XIII Orujada” organizado por Café Plaza.

18:00 h. En la plaza de toros, sensacional espectáculo ecuestre `` EL ARTE DE ANDALUCIA A CABALLO´´

Espectáculo ecuestre de las Fiestas de Baltanás

A continuación, se procederá a la tradicional suelta de vaquillas y carretones para los aficionados y peñas de la localidad.

21:00 h. Desfile de peñas acompañado de la Charanga desde la Plaza de Toros a la Plaza España.

00:30 h. Gran Verbena popular en la Plaza España amenizada por la Orquesta “LA JUNGLA” y a continuación DJ en la plaza” Los Olmos”.

Lunes 8 de septiembre

12:30 h. Traslado procesional desde la Iglesia Parroquial de San Millán hasta la Ermita de Ntra. Sra. de Revilla con asistencia de autoridades, Corporación Municipal, peñas, etc.

13:00 h. Eucaristía solemne en honor de Ntra. Patrona la Virgen de Revilla.

A continuación, el grupo danzas La Cobata y los vecinos de la localidad bailaran a la Virgen de Revilla.

14:00 h. En la calle Mayor para amenizar el vermut actuación musical a cargo de “ELECTROCHARANGA MOTOCICLONES”

17:30 h. En la plaza España lanzamiento de güito de aceituna. Organiza peña la Lichigada

18:00h. En la plaza España y para todos los asistentes la peña El Careo nos invita a una rica agua de Valencia.

21:00 h. Para despedir las fiestas degustación de bocadillo de chorizo a la sidra en la Plaza de España.

22:30 h. Actuación del grupo DMENSION VOCAL, para despedir las fiestas.