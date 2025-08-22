Ecologistas valora emprender acciones legales contra los responsables del incendio en la Montaña Palentina

Ecologistas en Acción no descarta emprender acciones legales contra los responsables del incendio en la Montaña Palentina, además de solicitar un control “riguroso” de la caza en la Reserva Regional de Fuentes Carrionas y el reparto de las ayudas tras el que han catalogado como "desastre ecológico"

"Una vez que el incendio de la Montaña Palentina ha descendido a nivel 0, llega el momento de revisar lo ocurrido para dilucidar posibles responsabilidades incluso penales, además de centrarse en el reparto de dinero, en vísperas electorales y la actividad cinegética", señala.

En este sentido, la asociación recuerda que el pasado 10 de agosto la caseta de vigilancia de incendios de Santa Lucía, en la Montaña Palentina, alertaba de un humo en el Alto Carrión, algo que confirmaron las ubicadas en Cueva Dorada y Tremaya.

Así, afirma que en ese momento, el desplazamiento del helicóptero de Villaeles de Valdavia (Palencia), “casi con toda probabilidad”, podría haber controlado el incendio en su inicio. Si bien, explica que una avería de ese helicóptero obligó a recurrir al de Medina de Pomar (Burgos) que, a su llegada y a la vista de lo ocurrido, "no pudo hacer más".

“El resultado es conocido, un desastre ecológico de primera magnitud", añade.

De este modo, desde la asociación comentan que enfrentar un incendio de estas características necesita principalmente medios aéreos y, como todos los incendios, rapidez en el primer ataque. Sin embargo, lamentan que, en el caso del incendio de la Montaña Palentina, esto no fuese posible debido a la avería del "único medio aéreo con el que cuenta la provincia de Palencia".

Una avería que, según comentan, "puede entrar dentro de lo razonable" a la vista de la antigüedad y las horas de trabajo de ese helicóptero. No obstante, aseguran que “lo que no tiene defensa posible es la falta de alternativas viables por averías para una zona de montaña de un inmenso valor ecológico”.

Por ello, sostiene que, a su juicio, tendrán que investigarse las condiciones del contrato del helicóptero de Palencia.

“La política del Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León ha sido clara, desmantelar, privatizar y reducir al mínimo el operativo público de incendios. Prescindir del aeródromo de la Cerra en Santervás de la Vega es uno de tantos ejemplos”, ha explicado.

Además, apunta que las cuadrillas de tierra, "que combaten las llamas en primera línea de fuego en unas condiciones muy precarias de salarios, formación y medios", están formadas por personal contratado por empresas que resultan "agraciadas de manera ventajosa" con el dinero público que reparte la Consejería de Medio Ambiente y que, según afirman, "no llega a los que combaten las llamas".

De este modo, ha reconocido el "buen hacer" del alcalde de Cervera de Pisuerga, de la sociedad civil y de los voluntarios que se han encargado de ofrecer avituallamiento para el operativo, al tiempo que ha lamentado la actuación de las instituciones en la que, a su juicio, debería haber recaído ese papel, refiriéndose así a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial.

A estas les acusa de estar "más preocupadas de vender sus proyectos y con evidente falta de respuesta en las primeras horas", las que dicen ser "las críticas".

Con todo ello, Ecologistas en Acción denuncia que el actual modelo de extinción de la Junta se encuentra “claramente desfasado”, por lo que ha exigido incrementar el tiempo de trabajo de las torretas de vigilancia y de las autobombas, sin tareas definidas fuera de la extinción.

"Debe ponerse el foco en las cuadrillas de tierra, que se juegan la vida delante de las llamas”, afirma.

De la misma manera y ante la actual situación de "emergencia climática", la asociación también considera "necesario" contar con cuadrillas profesionales e incluso brigadas helitransportadas autonómicas, de ataque rápido y directo, que trabajen todo el año, con una base formativa “suficiente” para afrontar situaciones de riesgo extremo con unas mínimas garantías.

Finalmente, la asociación ecologista ha informado de que todo terreno quemado está íntegramente dentro de la Reserva Regional de Caza de Fuentes Carrionas, gestionado por la propia Junta de Castilla y León, por lo que ha anunciado que estará "atenta" para ver las medidas que se adopten con respecto a la caza, ya que la temporada hábil comienza en menos de un mes.

“Matar ciervos, rebecos y jabalíes en la zona quemada además de ilegal parece una aberración y, en lo colindante con lo quemado, un auténtico atentado ecológico”, concluye.