Eduardo Santiago, nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia: "Atenderé todas las demandas justas que surjan"

Eduardo Santiago Calleja es desde hoy el nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia tras ser nombrado ayer por parte del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

Santiago Calleja relevará al actual subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel, que se ha jubilado a los 70 años. Nacido en Palencia en 1995, es graduado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Salamanca.

Fue el senador más joven de España durante la legislatura de 2019 en la Cámara Alta. Entre 2021 y 2023, ejerció como jefe de gabinete del alcalde del Ayuntamiento de Venta de Baños, compaginando este cargo con la preparación de oposiciones a la Administración local. En 2024 y 2025 aprobó como técnico de Administración General en la Diputación Provincial de Palencia y en el Ayuntamiento de Valladolid, respectivamente.

Hasta su nombramiento como subdelegado del Gobierno en Palencia, desempeñaba el puesto de técnico en el servicio de Planes Provinciales de la Diputación de Palencia, encontrándose en excedencia en su plaza del Ayuntamiento de Valladolid.

Está activamente vinculado a la vida orgánica del PSOE de Palencia, donde ocupa los cargos de secretario de organización en la Agrupación Local y secretario de formación de la ejecutiva provincial.

Tras su nombramiento ha asegurado que asume este cargo con “gran responsabilidad, y con un compromiso de servicio cercano a mi provincia y de atender todas las demandas justas que surjan”.