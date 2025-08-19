Cae en Palencia una banda criminal especializada en robos en viviendas: usaban la técnica del pegamento

A los detenidos se les intervino ganzúas y otras herramientas para abrir o forzar las puertas de las viviendas. Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en la madrugada del domingo a cuatro personas: dos hombres y dos mujeres de nacionalidad extranjera,acusadas de intentar acceder a varios portales de viviendas en Palencia para forzar cerraduras y robar en su interior.

La operación se desarrolló tras las denuncias de varios vecinos que habían detectado marcas sospechosas en las puertas de sus domicilios, realizadas con hilos de pegamento.

Estos indicios, que ya estaban siendo investigados desde comienzos del verano, permitieron a los agentes montar un dispositivo de vigilancia en la avenida Santiago Amón, entre las calles Marqués de Albaida y Batán de San Sebastián.

Sobre las 03:30 horas, los policías sorprendieron al grupo cuando intentaba acceder a un portal. Tras fracasar en su intento, los sospechosos se dirigieron a otro edificio de la calle Batán de San Sebastián, donde lograron entrar. En ese momento, los agentes intervinieron y practicaron las detenciones.

Durante el registro, se incautaron de un kit de ganzúas, plásticos maleables para forzar puertas mediante el método del “resbalón”, dinero en efectivo y algunas piezas de joyería.

Asimismo, se localizó el vehículo con el que habían llegado a la ciudad, alquilado en Barcelona, que fue trasladado a dependencias policiales para un registro exhaustivo.

También en Castilla y León

Las primeras investigaciones apuntan a que los detenidos podrían estar vinculados con robos en domicilios cometidos en julio en Palencia y en otras localidades de Castilla y León, así como en regiones limítrofes. Se trataría de una “banda itinerante” organizada, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

La actuación policial ha evitado al menos una treintena de robos, ya que se localizaron otros cuatro portales con puertas previamente marcadas en la zona.

Dos de los detenidos carecían de autorización de residencia en España. A una de las mujeres se le ha incoado un expediente de expulsión, mientras que uno de los varones, sobre el que pesa una prohibición de entrada en territorio Schengen, afronta su expulsión a Georgia.

Tres de los arrestados quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial, mientras que uno permanece detenido a la espera de que se tramite su expulsión.