Diana logra un 10 en Bachillerato y busca el pleno en la PAU para estudiar la deseada carrera de sus sueños

Diana Larrén González es una joven palentina de solo 17 años que ha completado el Bachillerato hace escasas fechas con una nota perfecta de 10, tras un curso en el que se ha esforzado al máximo y ha echado horas y horas de estudio.

La vida no para y en escasos días, nuestra protagonista, se tendrá que enfrentar a la PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) con el fin de completar seis exámenes con la mejor nota posible.

Todo para estudiar Medicina, la carrera de sus sueños y una de las más exigentes si miramos a las notas de corte.

La de Palencia se esfuerza ya al máximo en estos últimos días antes de que el 3 de junio arranquen sus seis exámenes para cumplir con el objetivo.

Toda una vida en su colegio

“Me defino como una chica alegre, trabajadora y perfeccionista. Me considero también una joven muy autoexigente, algo que, en ocasiones, me juega malas pasadas pero que forma parte de cómo afronto las cosas”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Diana Larrén González.

La palentina, de solo 17 años, añade que se “preocupa mucho” por las personas que tiene alrededor y apunta que piensa que “la gente cercana” le valora por su “forma de ser y por cómo les hace sentir”.

Nuestra entrevistada lleva toda la vida en Palencia, la ciudad que la vio nacer. Desde los dos años que entró en 1º de Infantil, lleva estudiando en el colegio de La Salle de Palencia. Lleva 15 años allí, toda una vida.

Años de formación que han sido “sumamente enriquecedores” para la joven que se lleva “recuerdos muy valiosos de compañeros y profesores” con los que ha compartido momentos muy especiales de risas, anécdotas y lágrimas”.

“El colegio ha sido como un segundo hogar para mí. Aunque ha habido momentos difíciles, siempre hemos sabido superarlos gracias a la unión que nos caracteriza como curso con el apoyo entre alumnos y profesores”, apunta.

Serán 15 años que Diana nunca olvidará.

Un 10 en Bachillerato

Diana afirma que entró en Bachillerato “con muchas dudas y cierto temor” por “lo duro y difícil que era”. Tras vivirlo quiere corroborar que “son dos años complicados” en una “etapa exigente”. Especialmente segundo en el que se produce un “cambio grande” con “mayor dedicación y horas de estudio”.

“Con una buena organización, motivación y constancia es posible sacarlo adelante sin ningún tipo de problema. En mi caso ha sido especialmente intenso ya que tenía muy clara la carrera a estudiar”, apunta.

Y es que cuando quieres dedicarte a la medicina y estudiar esa carrera después de la Selectividad, sabes que necesitas una nota alta para conseguirlo.

“Con esa nota de corte tan alta la presión para llegar a la media necesaria está siempre presente. Eso hace que vivas cada examen, cada trabajo y demás con una responsabilidad añadida y creo que ahí reside gran parte de la dificultad de esta etapa”, añade nuestra protagonista.

Diana en Madrid Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Para ella el bachillerato ya es historia. Cada colegio cuenta con un calendario concreto y en el caso del Colegio de la Salle de Palencia, dieron por terminada la tercera evaluación a principios del mes de mayo.

Sin embargo, las clases oficiales finalizaron el pasado día 16 cuando se despidieron de sus aulas y de los profesores que los han acompañado todo el curso.

“He obtenido de media un 10 en Bachillerato. Después de esa fecha hemos tenido una semana dedicada exclusivamente a los exámenes finales. Una especie de simulacro para PAU. Concluyeron el pasado 23 de mayo”, nos explica la joven.

La preparación para la PAU

Diana confiesa que la preparación para la PAU arrancó prácticamente desde el inicio de curso. En su caso hay asignaturas como pueden ser Lengua e Inglés, con las que se presenta a la prueba, que han tenido una evaluación continua, por lo que ahora solo queda repasar.

“En cambio, en otras materias ha sido necesario volver sobre las primeras evaluaciones, ya que, con el paso del tiempo se olvidan detalles, conceptos o gran parte de la teoría. Para no saturarme, intento combinar el repaso teórico con ejercicios prácticos. Pienso que con esa alternancia es clave mantener la mente activa y sin agobiarse”, apunta.

La palentina señala también que en su colegio los exámenes finales “han sido fundamentales en este proceso” ya que funcionan como “simulacros de la PAU” y le han “ayudado a familiarizarse con la estructura, el ritmo y la presión del examen real”.

“Este año la situación es bastante incierta, no solo para nosotros los alumnos sino también para los propios profesores. Ellos también se enfrentan a esta nueva PAU con cierta falta de información clara, ya que, a diferencia de otros cursos anteriores, apenas contamos con modelos de exámenes”, añade nuestra protagonista.

Solo cuentan con “modelos cero” que “además han ido cambiando a lo largo del curso” lo que “ha generado aún más inseguridad” pero los profesores intentan dar seguridad a los alumnos para que afronten las pruebas con la mayor de las garantías.

“Los profesores también han reconocido que este año la dificultad ha aumentado, especialmente en algunas asignaturas por los cambios en la estructura del examen y la eliminación de opciones que antes ofrecían más margen. Nos animan para centrarnos en lo que podemos controlar para dar lo mejor de nosotros mismos el día de las pruebas”, añade.

Seis exámenes que marcarán su futuro

La PAU consta de cuatro exámenes obligatorios en la fase general. En el caso de Diana son Inglés, Lengua Castellana, Matemáticas (también se puede elegir Latín) e Historia de la Filosofía (también se puede elegir Historia de España). Además de esta fase, también se pueden hacer hasta dos asignaturas optativas para subir nota.

“Yo me voy a presentar a Biología y Química. Estoy cursando el bachillerato sanitario y son las materias que me ponderan para entrar en la carrera que quiero estudiar”, añade nuestra protagonista que se jugará el cumplir su sueño de entrar a la carrera de Medicina en seis exámenes.

El primer día, ese martes 3 de junio, la palentina tendrá que afrontar los exámenes de Lengua, Historia de la Filosofía y Química. El miércoles, 4 del mismo mes, se presentará a Inglés y a Biología y, por último, el 5 de junio completará el de Matemáticas.

“La verdad es no sabría cuantificar el número exacto de horas que he estudiado a lo largo de todo este curso. En esta recta final le estoy dedicando mucho más tiempo y esfuerzo aún. Eso sí, siempre es necesario hacer descansos para que la cabeza se despeje”, añade.

Todo para conseguir su sueño.

En busca de la carrera de sus sueños

“Cuando era pequeña no tenía claro lo que quería ser de mayor, pero, desde hace unos cinco o seis años, se me pasó por la mente la idea de estudiar Medicina. Me llamó mucho la atención el hecho de poder ayudar a los demás, cuidar de las personas”, añade nuestra joven entrevistada.

Una carrera famosa por contar con las notas de corte más altas en toda España al ser muy demandada y, por tanto, exigente a la hora de acceder a ella. Diana quiere quedarse en Castilla y León estudiando y la Universidad de Valladolid sería la primera opción.

“El curso pasado, la nota de corte en la UVa fue de un 12,888, así que tengo claro que necesito alcanzar una nota muy alta. Aun así, todo puede variar este año, y hasta que no hagamos la PAU y salgan las listas, no sabremos cómo quedarán las notas de acceso”, afirma.

Su objetivo y deseo en el futuro, aunque la palentina apunte que la vida “da muchas vueltas”, pasa por cumplir su sueño de “estudiar Medicina” primero para “ejercer como médica” tras completar su formación.

“Más allá de lo académico, mi mayor deseo es poder dedicarme a una profesión que me llene, que me permita ayudar a los demás y sentir que aporto algo valioso al mundo”, finaliza.

Con su esfuerzo, constancia, trabajo y, sobre todo, ilusión, seguro que lo consigue.