Aguilar de Campoo baja el telón a un exitoso festival de cine con un corto ganador de los que emocionan

El cortometraje The man who could not remain silent de Nebojsa Slijepcevic resultó vencedor en la trigésimo sexta edición del Aguilar Film Festival, certamen que comenzó el pasado viernes, 29 de noviembre, y finalizó hoy con la entrega de los galardones a los mejores cortos.

Tras haber ganado la Palma de Oro en Cannes y ser el cortometraje ganador en los Premios del Cine Europeo que se ha concedido este fin de semana, la cinta vencedora en Aguilar tiene muchas posibilidades de optar a ganar el Oscar en 2025.

The man who could not remain silent es un corto ambientado en Strpci (Bosnia y Herzegovina) en el año 1993 y relata la historia de un tren de pasajeros de Belgrado a Bar que es detenido por fuerzas paramilitares en una operación de limpieza étnica.

Mientras arrastran a civiles inocentes, solo un hombre de los 500 pasajeros se atreve a plantarles cara.

Los miembros del Jurado Oficial del Aguilar Film Festival,Claudio Zilleruelo, Carlos Rodríguez Ríos, Celine Roustan y Tito Rodríguez, eligieron esta película “por su capacidad de condensar en un cuarto de hora los horrores de la Guerra de los Balcanes, a la vez que establece paralelismos entre el pasado, presente y un futuro incierto de la historia en el mundo”.

Carmen Méndez , premio del público, mejor montaje y mejor corto dirigido por una mujer

En el palmarés del Aguilar Film Festival destacan otros premios, dotados también con la Galleta Gullón de Oro, como el que el Jurado Oficial entregó a Nens, de la directora catalana Anna Martí Domingo, en la categoría de Mejor Cortometraje Nacional.

Asimismo, los jóvenes actores de este trabajo, Pablo Scapigliatti, Jan Vilalta, Eloi Rubinart, Lluís Catalá y Pau Casals, recibieron el premio a la Mejor Interpretación Masculina. En cuanto al Mejor Cortometraje de Animación, el galardón fue para Zarko, razmazit ces dite!, de Veljko Popovic y Milivoj Popovic.

Pura, de la actriz y directora gallega Carmen Méndez, ha sido otro de los grandes triunfadores en la 36 edición del AFF al llevarse el premio del Jurado Oficial al Mejor Montaje y también el Premio del Público, que conceden los espectadores con sus votos al final de cada sesión Además, el trabajo obtuvo el premio concedido por el Jurado de la Asociación Tejiendo Cambios al Mejor Corto Dirigido por una Mujer.

El colectivo integrado por mujeres de la localidad palentina y alrededores, decidió conceder este galardón por “la fuerza del personaje, que representa a tantas mujeres invisibilizadas y que son las que sostienen la vida y la sociedad, y por las emociones que transmite: fortaleza, dulzura, generosidad, acogimiento y resiliencia”.

Otros premios

En cuanto al resto de galardones, dotados todos ellos con el Águila de Oro, el Premio a la Mejor Dirección fue para Nemo Arancibia, por Cuarto de hora. El Premio de la Sección De Campo, recayó en Les Mystérieuses Aventures de Claude Conseil, de Paul Jousselin y Marie-Lola Terver, por “su capacidad de construir lazos de sororidad, uniendo a mujeres de diferentes generaciones, entornos sociales y geografías humanas utilizando el humor inteligente como nexo”.

Otros premios de la 36 edición del AFF fueron los entregados por el jurado compuesto por Marta Gama, Tais Roldán Simal y Manon Guerin a Ahoj Leto, de Martin Smetana y Veronika Zacharová, en MiniAguilar Licinia +3, y Beurk!, de Loïc Espuch, en MiniAguilar Renato +7. Asimismo, el Jurado Oficial concedió los premios de Mejor Fotografía a Maxim Hectors, por Beautiful men, de Nicolas Keppens; Mejor Interpretación Femenina para Melissa Uehara, por Amarela, de André Hayato Saito; y Mejor Guion para Alicia Moncholí, por Campolivar.

Respecto al Premio del Jurado Senior, se lo llevó el trabajo Semillas de Kivu , dirigido por Néstor López y Carlos Valle. Este corto también recibió el Premio al Cortometraje con Mejores Valores Sociales. Por su parte, Tingfinder, de Mads Koudal, fue la propuesta elegida por el Jurado Joven, y Azkena, de Ane Inés Landeta y Lorea Lyons, recibió el Premio Caimán de la Crítica al Mejor Cortometraje Español, porque “en la convergencia de distintos formatos y técnicas de animación se ve el espesor de una genealogía, convirtiendo a la noción de maternidad en una grieta de sucesos emocionales de la cual es posible independizarse”.

La distinción a la Mejor Música Original otorgada por el colectivo Alerta Sonora fue para Elena Setién, por Puzzleak, de Kote Camacho, mientras que El carné (des)madre, de Xabi Vitoria, consiguió el Premio del Público de la Sección Ríete tú.