Francesca, la profesora italiana que llegó por un voluntariado y ahora hace en Palencia la segunda mejor pizza de España

Han pasado casi dos décadas desde que Francesca Cristina llegase directamente desde Italia hasta España por un voluntariado internacional. Educadora infantil de profesión, hoy hace la segunda mejor pizza del país en la Pizzería Siciliana Kuró, en Palencia, su proyecto personal con 12 años de vida.

Un proyecto que, reconoce, se inventó "de la nada", ya que nadie de su familia procedía de la hostelería y que decidió arrancar al querer hacer "algo distinto" en Palencia que estuviera ligado a su "pasión por la cocina".

"Aquí no había algo tan auténtico, en horno de leña y pizzas auténticas de mi región y me tiré al vacío", recuerda.

Tras tres semanas sin parar, este pasado martes ha llegado el merecido reconocimiento en la gala de entrega de premios de la segunda edición de La Mejor Pizza de España, celebrada en el Yellow Park de Barcelona. Su elaboración UnDueTre le ha servido para alzarse con el estatus de segunda mejor pizza de España y la mejor de Castilla y León.

"Estoy sin palabras. No es solo el segundo puesto, es todo lo que hay detrás", relata la maestra pizzera siciliana. Pero este no es el único reconocimiento con el que cuentan en Kuró, ya que también han sido premiados en alguna ocasión por Madrid Fusión como la mejor pizza de Castilla y León.

El objetivo de Francesca, a fin de cuentas, era trasladar la "Sicilia más pura" a Palencia. "He intentado siempre no salir de mi cultura. No dar al cliente lo que está acostumbrado a tener. Sabores que son distintos a los que son nuestros", apunta.

"Por ejemplo me piden una pizza con piña. No digo que no esté rica, pero por supuesto ni yo ni mi madre ni mi familia la comemos. Si tú me haces una tortilla con piña yo te hago la pizza con piña", sentencia a pesar de la polémica que esto siempre genera.

No obstante, es así como Francesca quiere trasladar su filosofía, que "no es solamente vender los sabores míos, sino también mi cultura". Algo que cree que en estos 12 años han conseguido ya que en Palencia, un lugar con "sabores bastantes más cerrados, tenemos clientes de todas las edades".

Así, apunta que "ha cambiado la cultura en Palencia". "Para mi madre, abuelos, tíos, es normal, pero en Palencia era difícil que se abrieran a estos sabores, y la verdad es que es increíble. Tengo todo tipo de clientes. No tengo un perfil que era lo que yo quería", subraya.

Francesca define la gastronomía siciliana como una "mezcla de culturas". "Hemos tenido muchas dominaciones y es una cocina muy especiada, con muchas mezclas de hierbas aromáticas y muy sabrosa en todo y muy elaborada", relata.

En definitiva, la italiana celebra que "Kuró es lo que siempre ha sido y lo que quiero que sea" y asegura que seguirá siendo "la de siempre, pero con un reconocimiento". "Esta emoción y sensación de casa, el querer que el cliente se sienta siempre querido", insiste.

UnDueTre, la pizza culpable de todo esto, recibe ese nombre por dividirse en tres etapas, formando un sabroso viaje que te lleva a la Sicilia de la que Francesca es originaria. La primera está en el centro, donde está el delicado sabor de la mortadela, punto de partida.

De ahí, camino de los bordes, se encuentran las salchichas sazonadas con especies típicas. El viaje se culmina en los bordes, con un relleno de berenjena frita. Todo ello acompañado con virutas de grana y una salsa de pesto rojo que dan más personalidad a todo el conjunto.