Palencia logra el compromiso de ADIF para modificar las obras de la Alta Velocidad, pero no su paralización

Miriam Andrés advierte a Adif de que irá a los tribunales si no paraliza la pasarela para la Alta Velocidad a Cantabria

“Una reunión intensa”, así ha calificado la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, el encuentro que ha mantenido hoy en Madrid con el Ministerio de Transportes y representantes de ADIF, entre ellos, el secretario general de Infraestructuras en funciones, Xabier Flores, durante más de dos horas y media. La regidora palentina ha logrado un compromiso por parte del servicio ferroviario para la “modificación del proyecto” de soterramiento de las vías del tren en la ciudad. Sin embargo, no será posible paralizar la pasarela para la Alta Velocidad a Cantabria, una obra que, ayer aseguró es "incompatible" con el estudio informativo del soterramiento, ya que desde el Ministerio se le ha informado de que es imposible. Incluso llegó a advertir de que iría a los tribunales para su paralización.

“Es algo que hemos solicitado pero no es posible porque es una obra adjudicada en más de 27 millones de euros y lógicamente la suspensión de una obra que está en proyecto conlleva una motivación jurídica que ahora mismo sin modificación de proyecto no existe”, ha lamentado Andrés. Lo que sí se ha conseguido, según la política socialista, es que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se haya comprometido a modificar las obras del proyecto de la alta velocidad en la ciudad de Palencia y conseguir así una “mayor integración” en la ciudad. Así, los trabajos que van a continuar no se acercarán a lo que son las viviendas tanto de la zona de San Antonio como del Camino Viejo de Husillos, un objetivo pretendido por la alcaldesa palentina.

De esta manera, desde Adif se han comprometido a trabajar en una modificación del proyecto para lograr una mayor integración "de toda la obra en lo que es la ciudad de Palencia" y segundo para recuperar la losa del soterramiento, para adecuarse mejor al estudio informativo del soterramiento y esto tiene un plazo”, ha afirmado.

Esta reunión tendrá una posterior cita el próximo 17 de octubre donde se presentará un proyecto definitivo de ejecución para consensuar con el propio Ayuntamiento, los organismos y los colectivos de Palencia y “si nos gusta pues cada uno que tome la decisión que haya que tomar”, ha asegurado. Asimismo, ha anunciado que desde el lunes 18 de septiembre la directora general de planificación de Adif va a estar en Palencia con el concejal de urbanismo y con la jefa de planeamiento urbanístico para ver “in situ” los terrenos y así analizar las posibilidades e ir trabajando en esa modificación de la obra.

Esta reunión en Madrid llega después de la mantenida este martes con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

