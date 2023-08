Soul, funk y rhythm and blues, música con alma para las fiestas de Palencia

Noticias relacionadas Miriam Andrés exige el estudio informativo del soterramiento del ferrocarril en Palencia y el coste actualizado de la obra

Soul, funk y rhythm and blues, estilos de música que siempre estarán en vivos. Música convertida en alma que un año más volverá a estar presente en Palencia durante la celebración de las Fiestas de San Antolín. Y lo harán procedentes desde Reino Unido, Bélgica y diferentes puntos de España. Así es como llega de nuevo ‘Palencia en Negro’ con un cartel conformado por Izo FitzRoy, Doghouse Sam & His Magnatones y Tito Ramírez.

El evento, organizado por La Mano Negra Producciones’ y el Ayuntamiento de Palencia, se ha consagrado en el programa de actividades feriales y es uno de los más esperados por los palentinos. Así, del jueves 31 de agosto y hasta el 2 de septiembre, la Plaza de la Inmaculada recupera la música con alma a partir de las 22.00 horas.

Palencia en Negro 2023

Las interpretaciones crudas y dinámicas y unas composiciones reales y honestas se han convertido en la marca registrada de la cantautora de gospel y blues Izo FitzRoy, que dará el pistoletazo de salida a este ciclo el 31 de agosto. Su poderoso chorro de voz y su narración única distinguen a esta artista británica de sus contemporáneos. Gospel, blues, jazz, funk, folk y soul están todos presentes en su álbum más logrado hasta la fecha con su banda en vivo y su coro de góspel apoyando en el disco la magia que ella aporta a sus shows en vivo. El tercer álbum de Izo, “A Good Woman”, se lanzó en abril siendo acompañado por una gira por el Reino Unido y Europa.

Izo FitzRoy

El 1 de septiembre, ‘Palencia en Negro’ acogerá la actuación de Doghouse Sam & His Magnatones practican un blues eléctrico descarnado, duro y sin concesiones. La formación belga está liderada por Wouter Celis, una de las grandes referencias del rhythm and blues, a quien acompañan Jack O’Roonie al contrabajo y Frankie Gómez a la batería. Considerados por la crítica internacional uno de los combos más excitantes de la escena europea, desde la salida de su primer álbum ‘Buddha Blue’ en 2012, Doghouse Sam & His Magnatones no han parado de recorrer el continente con su ruda y frenética mezcla de blues, rhythm’n’blues, boogie y americana.

‘Palencia en Negro’ finalizará el día 2 de septiembre con el concierto de Tito Ramírez. El crisol rítmico y estilístico de este artista es amplio y engloba la música latina en sus diferentes facetas, con ritmos afroamericanos y anglosajones. Con su nuevo trabajo ‘El Prince’, el músico español conquista el trono de su propio universo sonoro, profundizando y ampliando su abanico estético con nuevos sonidos y ritmos. En los conciertos de Tito Ramírez se puede escuchar un enérgico repertorio de rhythm and blues, rock and roll, soul, mambo, boogaloo, Cha Cha Cha.

Tito Ramírez

Sigue los temas que te interesan