La tienda palentina con más de 25 años de vida que fabrica unos curiosos relojes con vinilos

Javier del Páramo Castrillejo vive en hora. Y lo hace a la hora. En cuestión de horas fabrica un reloj. En minutos los vende. En segundos ya tiene en la cabeza otra ingeniosa idea. Como la de crear relojes en vinilos en los que aparecen los escudos o señas de identidad de diferentes municipios o provincias de Castilla y León y de toda España.

Nuestro entrevistado, que suma 15 años al frente de un negocio de más de cinco lustros, tiene 46 años y le gusta liderar el proyecto de la Relojería Noropal, en el centro de Palencia. Conocemos su historia y cómo hace unos relojes que están vendiéndose a ritmo frenético.

Un negocio con más de 25 años de vida

“Soy un chaval de 46 años. No me considero mayor. Tengo un espíritu muy joven y muchas ganas de que nuestro negocio siga dándonos de comer durante muchos años más. Me considero una persona trabajadora y muy ambiciosa”, nos cuenta Javier del Páramo Castrillejo, el dueño de la Relojería Noropal que se ubica en la calle Doctor Cajal número 1 de Palencia.

Un negocio que ha cumplido, ni más ni menos, que 25 años de edad. Antes pertenecía a su tío Rafa y a su padre Seve. Pero hace 15 tomó él las riendas. Eso sí, desde que nuestro entrevistado tenía 17 años ya empezó a adentrarse en la relojería para ir tomando las nociones previas a la recogida del testigo.

Un negocio que está dividido en tres secciones. Por un lado está la tienda física. En la misma se venden relojes de cuarzo, automáticos y, en breve, tendrán también un espacio para relojes de segunda mano, de los llamados vintage. Por otro, el taller en el que reparan todo tipo de relojes de cuarzo, mecánicos, automáticos o a pared y, por último, el almacén, en el que disponen de un catálogo con más de 4.000 referencias de piezas para la reparación de relojes de toda España.

Nuestro protagonista no duda en afirmar que el negocio “marcha bien” pero todo “a base de esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo”. Gracias también a la labor que desempeña su hermana Rosa. Sin ella no sería lo mismo.

Relojes en vinilos

“La idea surge de un cliente del Sur que nos compra muchas maquinarias de reloj para sus vinilos. Nos explicó la idea que él estaba desarrollando por su zona y nosotros lo quisimos trasladar a las localidades más cercanas”, nos explica el dueño del negocio hablando de los relojes sobre vinilos con los escudos y la serigrafía de las diversas provincias y pueblos de Castilla y León que han puesto en marcha.

No es sencilla su elaboración. Se precisa de un programa informático. También de una cortadora láser. Y, por supuesto, de mucha imaginación para llevar a cabo verdaderas obras de arte y reflejar, sobre un disco de vinilo, los diferentes monumentos, imágenes, rostros o letras. No es nada sencillo.

“No tardamos mucho en fabricar el reloj de Palencia. Después continuamos con las capitales de Castilla y León y seguimos con las localidades más grandes de la provincia palentina. La sorpresa nos llegó cuando los pueblos más pequeños también querían su reloj. De hecho, en algunos de estos municipios más pequeños vendemos más relojes que en los grandes”, confirma nuestro entrevistado.

Reloj en vinilo con el escudo de Palencia

Y de aquí, a hacer también el de España, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada o de otras comunidades como País Vasco, Cantabria o Asturias. Las ventas van a buen ritmo y muchos turistas los compran, también como recuerdo o regalo.

El precio es de 27 euros. Hay que tener en cuenta el tiempo que se emplea en realizar el proyecto. Al disco de vinilo se le da una segunda vida. Se procura que el movimiento sea lo menos sonoro posible para colocarlo en cualquier lugar de la casa. La imagen…y todo dentro de una cajita preciosa. Es el regalo perfecto para tener un detalle con un amigo o un ser querido.

Cualquier persona que así lo quiera se puede poner en contacto para hacer el vinilo que quiera de una ciudad, de profesión, etc. Con unidad el coste es mayor. Con 12 unidades se llegaría a los 27 euros.

Reloj de Valladolid

Mirando al futuro con nuevos proyectos

“La cabeza no para de generar ideas. Yo me las apunto todas. Ahora, estamos fabricando relojes con motivos deportivos. Actualmente hemos llegado a un acuerdo con el equipo del Palencia Baloncesto que es un serio aspirante a ascender a la Liga ACB”, asegura orgulloso el dueño de la Relojería Noropal.

El futuro lo ve de manera “incierta”. Ahora “se depende mucho” de factores “a nivel mundial” y “las grandes plataformas lo ponen todo más difícil”. Sin embargo, ellos siguen en la lucha a base de esfuerzo, trabajo y de no rendirse.

“El objetivo que nos marcamos pasa por seguir adelante. No hay otra opción. Creo que la gente trabajadora debe tener su recompensa. El deseo pasa por conseguir que las personas que viven en municipios pequeños piensen, antes de comprar en grandes sitios web, que debajo de su casa tienen negocios locales”, finaliza.

