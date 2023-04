Droguería Perfumería 'La Cibeles': la tienda más vintage que lleva 82 años con productos de ahora y de antes

En todas las ciudades existen tiendas con encanto, aunque ya son las menos. Es el caso de una de las tiendas más bonitas de Salamanca. Sita en la calle Concejo, 9, a un minuto escaso de la Plaza Mayor, tiene una amplia variedad de artículos, que te pueden resolver más de un contratiempo. Además, si además de los perfumes eres un apasionado de los jardines y las plantas, aquí encontrarás semillas variadas.

Aunque una de sus especialidades, recalca Paz, una amable señora de 90 años que sigue al pie del cañón con una elocuencia extraordinaria, son las miniaturas de perfume. Esos perfumadores de cristal que son uno de los productos de toda la vida. Es que ahora está de moda lo vintage, productos como mínimo de 20 años de existencia y cuyo valor estético y de diseño es reconocido o representativo de su época de creación. Podemos decir que esta tienda, Droguería Perfumería La Cibeles no se ha adaptado a la moda, es que nunca cambió, porque, dice Paz "no lo necesitó". A pesar de ello, en ningún otro lugar te encontrarás nada más vintage. Con productos de ahora y de antes que ya no se encuentran en otras tiendas.

Esta tienda, con un escaparate curvo, el único de la ciudad, a pesar del buen precio, tiene un encanto tradicional, con productos de perfumería clásicos que puedes llevar mucho tiempo buscando, como las colonias Tabú, Herbíssimo, Mayfer, Varón Dandy, Floïd, polvos Madera de Oriente, jabón de afeitar con brocha La Toja, Old Spice Original... y, de paso, puedes recrearte con el enlosado de la tienda.

Droguería Perfumería 'La Cibeles', en la calle Concejo de Salamanca

Desde 1941, y Paz en 1961 detrás del mostrador

Perfumería Droguería 'La Cibeles' abrió sus puertas nada más finalizar la Guerra Civil, en 1941. Tal era el negocio de aquellos años, incluso en época de necesidad como la postguerra, que en la tienda trabajaban cinco personas, recuerda Paz, quien tuvo que hacer cargo del negocio en 1961 por "problemas personales". Sus principales clientes en aquellos años de escasez eran los porteros de los edificios, que acudían a comprar productos de limpieza, como limpiacristales y lejías, que "pagaban a fin de mes", recuerdo Paz. Como también las gentes con más poder adquisitivo, que compraban los diversos perfumes de aquellos tiempos.

Esta perfumería y droguería, la más antigua de Salamanca, es muy visitada por los turistas, y por los salmantinos. En sus estanterías sigue teniendo los productos más vendidos durante décadas y, a su vez, los más vendidos del momento. Quién no recuerda las pinturas Tintalux, Vim Clorex, Agua Brava, Colonia 1916, la crema Bella Aurora, o las lendreras para peinarse los piojos...

Paz, sentada en la zona de droguería, donde las pinturas y los productos de limpieza de toda la vida, hace recuerdos. Pero los recuerdos son los que dejan los clientes, asegura, porque Paz es reconocida por todos sus clientes como una de las grandes comerciantes de Salamanca. Todo un ejemplo de esfuerzo y constancia.

Mari Paz, la hija, en la estanterías de La Cibeles con perfumes de antaño y de hogaño

Paz nació en Tremedal de Tormes (Salamanca) en 1933 -recuerda cuando los vecinos de Villarino iban a vender vino y vinagre en carros-, se trasladó a Salamanca tras su matrimonio. Su marido abrió la Droguería Perfumería ‘La Cibeles’ en la calle Concejo, donde aún sigue con un estilo propio. El nombre surgió, recuerda, porque un tío, afincado en Santiago de Compostela, le había puesto a otra tienda parecida 'La Macarena', "pues nosotros le pusimos 'La Cibeles' a la nuestra.

Paz colaboró como comerciante, a la vez que atendía a sus cuatro hijos, una de ellas es Mari Paz, quien atiende también con la alegría y exquisitez de su madre. A partir de 1961 Paz cogió el negocio, y desde entonces es la viva imagen de un comercio que ha logrado guardar el espíritu con que abrió sus puertas, puso en marcha: es un viaje al pasado cuando se cruzan sus puertas.

Esponja de azufre callicida, de 1953

Un negocio familiar de los pocos que quedan en la ciudad. A escaso un minuto de la Plaza Mayor y en una de las calles más concurridas de Salamanca, se pueden encontrar miniaturas para coleccionistas, bodas y comuniones, estuches de manicura y pedicura, conjuntos de belleza y maquillaje, espejos, neceseres, cepillos, brochas de tejón, los clásicos estuches de barbería, cremas de zapatos de las de antes, semillas, bulbos, "y ¡mucho más!", dice Mari Paz. "Además contamos con un escaparate luminoso y suelo vintage dignos de foto para los más influencers. ¡Os esperamos!", finaliza la hija de la señora Paz.

Perfumadores de cristal de los de toda la vida

Una verdadera joyita en el centro de Salamanca.

Suelo vintage de 'La Cibeles'

Versión mini de perfumes en 'La Cibeles'

Productos de antes y de ahora

