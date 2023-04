Santos menos pesados en un pueblo de Palencia

Ampudia es un pequeño y bello municipio que se ubica en la provincia de Palencia. Se encuentra en la comarca de Tierra de Campos, a escasos 21 kilómetros de la capital palentina. Fue declarada Conjunto Histórico Artístico en el año 1965. Tiene innumerables atractivos y presume de contar con una de las fortalezas más impresionantes de toda Castilla y León.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) suma 600 habitantes en la actualidad. Destacan la Iglesia Colegiata de San Miguel, el Museo de Arte Sacro del que puede disfrutar el turista y, también, el vecino de la localidad, su castillo, ya mencionado, y ahora nos acordaremos de una Semana Santa que lleva siendo la protagonista en estos días en los que el olor a incienso y el silencio lo acaparan todo.

En la localidad palentina nos encontramos con David Izquierdo. Nacido en el Hospital de Palencia, pero que lleva viviendo en Ampudia, podríamos decir, que toda la vida. Tiene 45 años. Es el hermano mayor de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y del Santo Sepulcro. Él, junto a los miembros de la hermandad, están sustituyendo las pesadas andas de madera por otras más ligeras de aluminio para que los cofrades sufran menos a la hora cargar con los santos.

Cambiando las pesadas andas de madera por unas de aluminio

“Soy un ampudiano convencido. No me gusta estar parado, siempre tengo que estar haciendo algo. Trabajo en Renault, en un taller de soldadura, lo que me ayuda también a la hora de restaurar los pasos de la Semana Santa”, asegura nuestro entrevistado.

Para David, Ampudia es “su vida”. Por eso está tan involucrado en el día a día del municipio palentino. Es razón también por la que se encuentra, junto con los 163 cofrades de la hermandad, cambiando las andas de los ocho pasos que componen la Semana Santa de Ampudia.

“Toda la cofradía, poco a poco, está cambiando las pesadas andas de madera por unas nuevas de aluminio para hacerlas lo más ligeras posibles. Antes de crear nuestra cofradía, en el año 2017, había siete pasos procesionando, pero ahora hay ocho ya que hemos incorporado el Cristo de la Buena Muerte al Museo de Arte Sacro”, asegura nuestro entrevistado.

Añade que a lo largo de estos años “ya han restaurado cinco andas”. Durante esta semana de pasión el Santo Sepulcro estrenará las suyas, lo que notarán los encargados de portar el paso.

Los 163 cofrades, con la ayuda de las mujeres que ponen a punto las faldas, comienzan a principios de año a preparar las nuevas andas de la talla en cuestión. Todo, por el bien de los cofrades portadores.

Un Viernes Santo especial

“Calculamos que podemos reducir el peso de cada talla mucho. Utilizamos tubo de aluminio. Depende del tamaño de cada talla, de la imagen en cuestión. Lo que sí que es cierto es que el cambio que experimentan es abismal”, añade David Izquierdo, con sentimiento. Sabedor de que éste es un trabajo que repercute en el bien de todos y que será valorado con el paso de los años.

Sin ir más tarde, este Viernes Santo. El día “más especial” en la Semana Santa de Ampudia, indica nuestro entrevistado que añade que “el que falla es por motivos mayores”. Ocho pasos, una cofradía con 163 cofrades y joyas como la representación del Descendimiento del Cristo, este mismo viernes, que se ha recuperado y vuelve a brillar en el lugar, tras el éxito del pasado año.

Primero se realiza esa representación y después marcha la procesión con toda su sobriedad y religiosidad que lo inundan todo, como nos explica el Hermano Mayor de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y del Santo Sepulcro.

Un sentimiento que llevas dentro

“Sólo he faltado un año a la Semana Santa de Ampudia. Es un sentimiento que llevas dentro. No quieres que se acabe. Por eso creamos la cofradía. Para que 52 personas sacaran los pasos y que la tradición de la semana de pasión no acabase en Ampudia”, confiesa David, emocionado, hablando de estos días marcados en el calendario.

Lleva muy dentro las imágenes, la música con las dulzainas, las tallas, el sentimiento cofrade… todo. Es un hombre enamorado de la Semana Santa de su municipio, de ese al que ama y por el que muere.

“Nos beneficia a todos tener una Semana Santa fuerte. Que la gente venga y conozca nuestro pueblo”, eso es lo más importante, finaliza David Izquierdo que destaca, para finalizar, la labor de la Cofradía del Santísimo, con la que colaboran para que todo salga perfecto estos días.

