Abraham, el bombero en Turquía tras conocer que tiene que volver a España: "Prevén que la situación pueda volverse tensa"

Este lunes se cumple una semana de la catástrofe de Turquía, donde dos terremotos de 7,8 y 7,6 grados de magnitud en la escala Richter ha dejado varios miles de muertos y otros tantos heridos, devastando una parte importante del territorio. Allí ha estado Abraham, un bombero del Ayuntamiento de Palencia, que explica que el contacto que allí tiene el Gobierno les ha puntualizado que "prevén que se iba a poner la situación un poco tensa". "Ya en estos días la gente se iba a poner más nerviosa porque tienen a sus familiares entre las ruinas, aunque no nos lo podían asegurar", añade, al tiempo que matiza que desde el Ejecutivo turco "quieren cuidar a toda la gente que hemos venido a echar una mano".

EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León ha podido hablar con Abraham, después de estar desde el jueves prácticamente incomunicado, ya que no dispone de línea móvil en Turquía y rara vez ha encontrado wifi. El bombero palentino y sus compañeros de la ONG Acción Norte se encuentran ya en Ankara, después de haber sido trasladados con un avión militar desde el aeropuerto de Adiyaman, ciudad donde han actuado y una de las más afectadas por el seísmo. Tienen previsto viajar este lunes a Estambul y ya desde ahí regresar a España, a pesar de que la intención era hacerlo el martes. "No hemos tenido ningún problema, la población ha sido un 10, no tenían nada y lo poco que tenían te lo ofrecían, aún teniendo víveres nosotros. Les hemos dicho que no porque lo necesitan más", insiste.

Es la primera vez que Abraham viajaba a un voluntariado de este tipo. Tal y como comentó en una conversación el propio jueves minutos antes de despegar, al bombero palentino le surgió la oportunidad de ir a Turquía el miércoles, cuando un "compañero y amigo" de Valladolid le dijo de esta posibilidad, ya que conocía a Acción Norte. A las 24 horas ya estaba viajando a Turquía y en Adiyaman se unieron a todo grupo de la ONG.

El trabajo sobre el terreno se ha focalizado en acudir a los lugares donde les decían que podría haber gente con vida. "Nos informaban donde podía haber posibles víctimas y funcionábamos mediante un equipo de guías caninos", subraya. Hasta estos puntos se trasladaban "andando o en las furgonetas de la propia población que se prestaban". Sin embargo, por desgracia, el tiempo ha corrido en su contra y al haber pasado más de 24 o 48 horas desde el desastre, Abraham y su equipo no han logrado encontrar a ningún superviviente. "Las posibilidades ya sabíamos que eran mínimas, pero la esperanza es lo último que se pierde", admite.

Sumado esto, tal y como le han explicado algunas de las personas que entendían del tema, este seísmo ha sido "particular", ya que había "muy pocos huecos de supervivencia en las edificaciones". "Siempre puede quedar algún triángulo de supervivencia, entendiendo estos como los que se formas cuando el techo cae por el vencimiento de una de las paredes y la otra resiste, pero aquí ha caído forjado sobre forjado sobre forjado", añade.

La catástrofe a la que se han enfrentado también ha hecho que el trabajo no fuera fácil, ya que las características y la envergadura del desastre era tal que ha habido "mucha descoordinación". "No sabíamos muy bien donde trabajar. Había un poco de caos", reconoce, al tiempo que aclara que este "no es uno de los motivos" por los que han decidido retirarlos, aunque admite no saber muy bien la razón.

No obstante, asegura que están "muy agradecidos" al Gobierno turco por la "facilidad que nos ha puesto en el transporte" y los traductores, que han sido "super profesionales y que han acudido de forma voluntaria". "Sin ellos no habríamos podido realizar la labor. Han sido claves", reitera.

Días intensos de trabajos en el que han hecho todo lo posible por salvar vidas en la catástrofe de Turquía y que ahora vuelven a casa después de haber acumulado apenas 10 horas de sueño desde el jueves- "Estoy muy agradecido al equipo que ha venido, de una calidad inmensa y también a la ONG porque nos ha cuidado, facilitado herramientas, organizado y sin ellos no hubiera sido posible", sentencia.

