‘Mundo Desconocido’, el youtuber palentino gurú del misterio: “Estamos bajo fuerzas que ni nosotros mismos podemos comprender”

La vida es uno de los grandes misterios a los que los seres humanos nos enfrentamos. El origen, las circunstancias o los acontecimientos que suceden sin una aparente explicación son dudas razonables que, hasta la fecha, carecen de explicación. Dentro de estas incógnitas habla José Luis Camacho Espina, un palentino -afincado en Valladolid- que ha sido hacker, mago o alquimista entre otras profesiones antes de crear en julio 2007 'Mundo Desconocido', un canal de YouTube que ha traspasado fronteras y que acoge a más 2,5 millones de suscriptores ávidos de dar respuesta a preguntas recurrentes. Camacho atiende en exclusiva a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León desde su estudio en la que es su primera entrevista para un medio de comunicación digital.

Fue hacker en el pasado, ¿se necesita hacer pedagogía en cuánto a diferencias de hacker, cracker u otros tecnicismos?

Había que entender que estos dos términos son lo mismo. Quizás un cracker se me parecería más a una persona reventando sistemas informáticos.

En relación a esto, ¿corremos peligro de que un día se pulse un botón, estalle internet y con ello nuestra vida como la conocemos siendo tan dependientes?

Debemos tener en cuenta en qué manos nos estamos poniendo. Esas manos que tienen el botón de internet, no son democráticas. No has votado a la gente que está en Silicon Valley detrás de este tipo de sistemas. No hemos votado a CAP ni a otros sistemas que controlan los dominios, ni hemos votado a muchos que son los que realmente hoy en día podrían, literalmente, paralizar el planeta -Microsoft, Apple, Intel- si cometieran un error en la programación tanto en sus microprocesadores como en sus propios sistemas. Cuando hacemos que la sanidad, la economía, la cultura, absolutamente todo pase por ese 'embudo' que está controlado por manos no democráticas, estamos cometiendo un grave error. Supongo que alguien se estará llevando pingües beneficios porque esto sea así.

En 2007 inició su andadura en YouTube con el canal ‘Mundo Desconocido’, ¿de dónde nace su interés por el misterio?

Era un niño de 5 ó 6 años cuando tuve la oportunidad de ver mi primer Ovni. Por aquel entonces sabía que lo que estaba viendo en el cielo no era algo normal. Le pregunté a mis abuelos y me decían que no sabían lo que era. Recuerdo que en ese momento en Televisión Española hablaban del fenómeno Ovni, donde salió lo que vi ese día en la zona norte a una gran altura y dejando una gran luminosidad. El propio comentarista afirmaba que se desconocía la fuente de aquel artefacto; eso abrió en mí la gran pregunta de que, si mis abuelos no sabían lo que era, en la televisión tampoco, yo voy a saber lo que es. A partir de ahí se plantó una semilla del misterio que germinó. Recurrí a programas de radio, libros y vas intentando entender que hay detrás de todo esto. Detrás del fenómeno Ovni hay una realidad intrínseca tan palpable como puede ser el monitor del ordenador. Quiere decir que parte del misterio forma en suma una especie de 'cuan' con todo lo que es el mundo en el que vivimos y como está conformado.

Cuando te adentras, ves que es muy real. Es de necios pensar que si hasta la fecha hay más de 100.000 grabaciones, varios millones de fotografías o decenas de millones de testigos, se está diciendo una mentira. Es una cuestión estadística. Con que solo uno de ellos dijese la verdad, lo tendríamos ahí. Hoy en día estamos viendo como el director de la Nasa ha dicho que hay que investigarlo -algo impensable-. Para ellos investigar esto no entra en su cabeza, el senado ha abierto una comisión de investigación y los militares paralelamente han abierto otra. De repente todos han abierto investigaciones; lo que se ve son UAP -un nuevo eufemismo de los Ovnis- e intentan buscar una respuesta que ellos ya tienen. Es un paripé que se está haciendo para que poco a poco haya un aperturismo a nivel mundial.

Recientemente, se ha hablado de la figura de 'Usuario de especial relevancia' en YouTube en la que algunos denuncian mayores restricciones en su contenido y un mayor control, ¿teme el cierre de su canal o limitaciones?

No. Mientras te ciñas a las normas de la comunidad, no hay problema. Hablar de Ovnis y misterio nunca ha sido un problema. Otro tipo de cuestiones, sí. En esas no entro, por lo menos en YouTube. Hay unas normas y tienes que ceñirte a ellas. Lo que piden es una licencia y cuando entre ya está, no hay más. Hablo del misterio, no de otras cosas. Son las reglas que nos han impuesto y me ciño a ellas.

Acumula más de 2,7 millones de suscriptores con gran apoyo a su contenido, ¿la gente duda de lo que le dicen que es la vida y cómo está conformada?

Es como la segunda opinión cuando vas al médico. Si todos los medios de comunicación promueven un pensamiento único, la gente normalmente recurre a otro tipo de fuentes o aguas frescas, las cuales te pueden decir que hay otra cosa. Busca alternativas. Hoy en días hay un corporativismo entre los 'mass media' en el que se habla de un tema y no de otras alternativas. Nos damos cuenta que de cosas muy importantes no se habla y en cuanto a temas secundarios sí se hace. Habrá intereses en crear una mentalidad dentro de la gente para que se piense de una manera en concreto. Siempre ha sido así, por eso se llama el cuarto poder.

En dicho canal trata temas como el simbolismo, el misterio, Ovnis, fenómenos paranormales, etc. ¿Por quién estamos manejados?

Planteamos una serie de hipótesis que no son nuevas. Lo que hablamos figura en los textos de Nag Hammadi hace 2.000 años. No hay más que ir a ellos y ver que aquella gente utilizando su lenguaje y aquello que conocía estaban hablando de lo mismo. Hablamos de que Hipatia de Alejandría trataba de lo mismo y era agnóstica. Desde esa fecha hasta la actualidad siempre ha habido gente que ha tratado estas cuestiones: de que quizás las fuerzas que controlan al ser humano están muy por encima y ni siquiera son plenamente visibles.

Le escucho y me da la sensación de que en general la vida es una mentira

Cuando cojas una balanza, pongas en un lado -dentro de lo que has descubierto en la vida- lo que es verdad y en el otro lo que es mentira, te vas a dar cuenta de un hecho muy peculiar: aquellas cosas que tienes muy cercanas como la familia o amigos suelen ponerse en el lado de la verdad, pero a medida que se alejan de tu ego verás que la verdad desaparece y se empieza a convertir en mentira. Siempre hay un interés creado. Si le preguntas a alguien cuando vas a tomar una decisión importante, en muchas ocasiones la opinión que te da no es la que tú necesitas, sino la que él necesita. Por consiguiente, a medida que nos alejamos de la fuente, la mentira se vuelve algo cotidiano y constante. Ha sido una forma de interpretación de los hechos que beneficia a los intereses. Hay que entender que intereses hay detrás para saber el motivo por el que está diciendo una cosa u otra.

En mi experiencia personal he estado en acontecimientos que han sido de una manera y en los medios de comunicación han salido de otra. También me he encontrado honradez, pero en este aspecto estamos viviendo tiempos muy aciagos: las ideas alternativas son ofuscadas, no entran en debate y si existen se suele llevar a alguien a defenderlas que es un 'lego' para que sea derrumbado por alguien que esté muy preparado y de tal modo que no se haga justicia a esa idea alternativa. Hoy en día es más evidente con temas como la guerra de Ucrania en el que la relación de España con ellos era muy poca. Hay como más de 20 guerras abiertas en el mundo y nosotros nos metemos ahí para proteger unos intereses que no lo son. Todo lo que hagamos en una dirección nos va a perjudicar en la otra, ya que tenemos una importante balanza comercial con el que está invadiendo el país. Hacerse el valedor de la verdad cuando todos los países de occidente han sido colonialistas y han invadido medio mundo. Nos presentamos como paladines y no es así. Estados Unidos lleva desde 1945 varias guerras abiertas y ha invadido varios países, no son un ejemplo de objetividad.

Si algo ha hecho a lo largo de su trayectoria ha sido investigar a las generaciones anteriores, ¿qué le ha permitido concluir en lo referente a lo que vivimos hoy en día?

Estamos bajo fuerzas que ni nosotros mismos podemos comprender. Poderes y fuerzas que están por encima del propio ser humano, de ello han hablado todas las religiones históricamente: las antiguas leyendas, los mitos, etc. El fenómeno no es nuevo. Lo que hay que tener es un grado de perspicacia lo suficientemente amplio y coger estas pruebas circunstanciales, sumarlas y, como resultado de la ecuación, das con que hay poderes. Como decía un político francés: "Se están sentando detrás del trono y dirigiéndolo". Esas fuerzas muy posiblemente sean hasta exógenas del propio planeta. Personajes como Karen Hudes, del Banco Mundial, Salvador Freixedo en su libro 'La Granja Humana' o el científico Bob Lazar, así lo declararon. Se daban unas claves muy importantes de qué es lo quizás esté ocurriendo.

Muchos sostienen que estamos en la antesala de la cuarta Revolución Industrial

Históricamente ha habido dictadores que han querido dominar el mundo: Alejandro Magno, emperadores romanos o reyes del Imperio Británico. Para nuestra desgracia, detrás de estas fuerzas existían unos poderes económicos que las movían. No es la primera vez que se ve como la plutocracia económica apuesta por dos bandos, porque saben que, de una manera u otra, van a ganar. Sin embargo, han llegado a un punto de inflexión en el que son conscientes de que para tomar este mundo el mayor de los errores es usar tanques o armas -como ocurría antaño- ya que no es sostenible en el tiempo. Al tener las mejores mentes bajo su mando consiguen los mejores medios técnicos, los mejores recursos humanos y, al final, proyectan planes para que el mundo sea 'feliz'. Un plan en el que la gente no tendrá que trabajar, percibirá un dinero y lo único que tendrá que hacer es vivir; te dicen que mientras consumas y produzcas, fantástico. En el momento en el que no lo hagas, sobras. Recuerda a la antigua Unión Soviética donde nadie pasaba hambre, tenían todos vivienda y calefacción, pero todo ello del Estado.

Si la plutocracia sabe seducir correctamente y controlar esas fuerzas 'democráticas' basadas en partidos políticos, obtienen esas fuerzas que se sientan detrás del trono: las fuerzas políticas legislarán a tu favor -por la financiación- para llegar a esos planes de control que buscan. Saben que tenemos que estar controlados y no pueden dejar comunidades, zonas o núcleos donde no exista dicho control porque ahí lo que crece es el germen de la disidencia auténtica que con el tiempo acabará derrotándolos. Si utilizas estrategias mucho más complejas puedes 'lavar el cerebro' para que las personas no solo acepten lo que dices, sino que sean auténticos 'hooligans' de tus ideas. Tenemos delante un proyecto de este tipo con el 'padre estado' y detrás el Gran Hermano en el que pretenden desestabilizar al ser humano para conquistarlo. Si lo llevan a efecto podrán crear un imperio que dure 100, 200 ó 500 años. Tarde o temprano, si no ocurren cosas muy feas, supongo que la gente se levantará contra cuestiones de este tipo; muchos imperios han caído desde dentro y como son auténticas víboras se muerden entre ellos y el propio imperio se termina desestabilizando como ocurrió en la antigua Roma. Los plutócratas que hay hoy en día no son hermanitas de la caridad, es gente muy dura con muy pocos escrúpulos que entre ellos se llevan a matar.

¿Hay alguna forma de evitar lo que se viene?

Sí. Ser consciente de ello y recibir informaciones de todos los lados posibles. Como decían los romanos: "No bebas de las aguas del Leteo, bebe de las aguas del Mnemósine". Trato de decir que la gente diversifique sus fuentes de información y que dude de que quizás las situaciones que ocurren en el mundo no son tan exactamente como nos las están contando. Hay gente que para saber lo que está sucediendo en Ucrania ha viajado hasta allí y ha hablado con ucranianos y rusos. Hay muchas formas de enterarse de lo que ocurre en este mundo; utiliza las que creas necesarias. Cuando investigaba el misterio fui a verlo in situ. Gandhi decía que "la verdad, aunque esté en la unidad, sigue siendo la verdad", es algo a lo que quizás deberíamos atender, ya que en cada lado hay intereses de que cada uno veamos las cosas de un color. El objetivo es la perdurabilidad de los poderes plutocráticos utilizando un sistema de control.

